Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес оголосила про запуск своєї нової колекції взуття та аксесуарів.

Про це зірка повідомила на своєму акаунті в Instagram.

За словами Лопес, нова колекція буде носити її ім’я і продаватися тільки через відомого в США рітейлера дизайнерського взуття DSW.

“Я дуже рада оголосити про випуск JLO JENNIFER LOPEZ, моєї нової колекції взуття, яка була розроблена мною та буде продаватися тільки на DSW”, — написала зірка.

Пост зірка доповнила яскравим знімком з рекламної кампанії, на якому вона вдягнена в коротку куртку-косуху, шорти з леопардовим принтом та босоніжки на підборах в тому ж стилі.

Зазначимо, 50-річна Дженніфер Лопес не тільки відома актриса, співачка й танцівниця, а й успішна бізнесвумен. Їй належить марка одягу JLo by Jennifer Lopez, орієнтована на молодих жінок. Також 2005 році нею була запущена нова марка одягу — Sweetface. Найбільшого успіху Лопес домоглася в парфумерному бізнесі — перший же випущений нею аромат Glow by J.Lo приніс їй чималий прибуток. Також з 2002 року Лопес володіє кубинський ресторан Madre’s у місті Пасадена, штат Каліфорнія.

У 2012 році журнал Forbes назвав її найвпливовішою знаменитістю в світі, а також 38-й найвпливовішою жінкою в світі. А в 2018 році журнал Time включив її в число 100 найвпливовіших людей в світі.