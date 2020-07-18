У фракції "Слуги народу" розробляють кілька внутрішніх документів, серед яких є і "кодекс етики".

Про це розповіла в ефірі “Радіо Свобода” заступник голови фракції “СН” Євгенія Кравчук.

Так, ведуча запитала у Кравчук, чи існує у фракції “слуг” якийсь внутрішньопартійний механізм для запобігання неприйнятній поведінці і висловлюванням з боку нардепів.

Як приклад ведуча навела нецензурні висловлювання нардепа Олександра Дубінського на адресу колишнього голови Національного банку Якова Смолія.

“У нас є робоча група, яка напрацьовує кілька документів. Це положення про фракцію – це якраз цей кодекс етики і коаліційна угода – більш деталізована програма партії”, – зазначила Кравчук.

Нардеп визнала, що з боку її колег “дійсно трапляються скандали з відео, з якимись необережними висловлюваннями”.

“Але якихось серйозних корупційних скандалів, де можна сказати, що ось тут був відкат, що було якесь сплановане голосування заради якогось олігарха – тут не можна так сказати”, – заявила Кравчук.

При цьому нардеп не змогла уточнити, чи буде передбачати “кодекс етики” якесь покарання для “слуг народу”.

“Складно сказати, яке покарання буде передбачати цей “кодекс етики”, бо насправді саме положення про фракцію може регулювати можливість виключення членів фракції чи включення до фракції якогось іншого депутата. Кодекс етики – це така, швидше, “джентельменська” угода, якої депутати мають дотримуватися. Це внутрішній документ”, – наголосила Кравчук.

Інший депутат від “Слуги народу” Гео Лерос в ефірі “Радіо Свобода” повідомив, що сумнівається в ефективності подібного “кодексу”.

“Допоки Офіс президента має колосальний вплив на Парламент, то ніякі джентельменські угоди не допоможуть. Я сумніваюся, що це спрацює. Це зайвий раз дасть привід Офісу президента впливати на окремих депутатів та їхнє перебування у фракції”, – заявив Лерос.

Варто відзначити, що в листопаді минулого року з’явилася інформація, що етичний кодекс для своїх колег розробляє народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський. На початку липня цього року він в черговий раз оскандалився, коментуючи відставку голови НБУ Якова Смолія. Зокрема, Дубінський написав пост про те, що “їб* в рот” Смолія в ефірі телеканалу “1+1”.