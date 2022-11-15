Джерела у ЦРУ підтвердили, що російські ракети перетнули кордон Польщі

Американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець США агенції АР.

Масовані ракетні удари 15 листопада занурили в темряву більшу частину України та викликали непокору з боку президента Володимира Зеленського, який заявив: “Ми все переживемо”.

За словами американського посадовця, це був найбільший обстріл РФ, і деякі з ракет перетнули Польщу, де двоє осіб загинули. Це стало першим випадком у повномасштабній війні, коли російська зброя впала на країну НАТО.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопосадовця розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації.

Друга особа підтвердила, що ймовірно російські ракети вдарили по об’єкту в Польщі приблизно в 15 милях від українського кордону.

Мюллер пояснив, що лідери проводять екстрену нараду через “кризову ситуацію”.

Польські ЗМІ повідомили, що двоє осіб загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Постраждала і сусідня Молдова. За словами посадовця, масштабні перебої в електропостачанні стались після того, як удари вивели з ладу ключову лінію електропередач.

Зеленський заявив, що РФ випустила щонайменше 85 ракет, більшість з яких були націлені на енергетичні об’єкти країни, і знеструмила багато міст.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав ракетні удари “черговою спробою терористичної помсти” після військово-дипломатичних невдач Кремля. Він звинуватив РФ в “намаганні завдати максимальної шкоди енергосистемі напередодні зими”.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Міністерство оборони повторило, що США “будуть захищати кожен дюйм території НАТО”, поки США чекають додаткової інформації.

Водночас Райдер зауважив, що США “дуже впевнені” у захисті своїх сил у Європі.

“Коли йдеться про захист сил, ми завжди дуже серйозно ставимося до безпеки наших військ, де б вони не служили”, — наголосив він.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.