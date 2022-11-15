Джерела у ЦРУ підтвердили, що російські ракети перетнули кордон Польщі

російсько-українська війна
21:24 Військові дії РФ в Україні тепер мають оборонний характер – західний посадовець
21:00 Обстріл України: ППО збила понад 70 ракет, проте є влучення у 15 об’єктів енергетичної інфраструктури
20:34 Протягом доби окупанти завдали масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі України – Генштаб
20:34 Ракетні удари по Україні свідчать про «слабкість Путіна» – глава МЗС Великої Британії
20:13 «Ракетні атаки по Україні під час саміту G19 демонструють ставлення Путіна до миру» – Порошенко про обстріл України
19:57 «Російський терор можна зупинити лише силою зброї» – Кулеба про масований обстріл
19:01 Instagram видаляє інформацію про російські обстріли цивільного населення України
19:00 У 2023 році Росія зменшить видобуток нафти через проблеми з продажем – Bloomberg
18:52 У Молдові частково зникла електроенергія після ракетних ударів РФ по Україні
18:35 Лавров достроково залишив саміт G20 на Балі — РосЗМІ
18:18 «Відповідь на атаки РФ лише одна – підтримка України»: глава МЗС Нідерландів з укриття у Києві
Партнерський матеріал
18:07 iOn.ua – офіційний інтернет-магазин Apple Premium Reseller в Україні.
17:57 Українські мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів — мер Львова
17:44 Масована ракетна атака: у Тернополі відсутнє водопостачання
17:40 «Чергова хвиля жорстоких нападів»: амбасадорка США про ракетні обстріли України
17:10 Естонія закликала збільшити допомогу Україні від ЄС
16:47 У Києві ввели екстрені відключення світла
16:09 В Україні створять кліматичний офіс за підтримки Німеччини та ЄС
16:06 У новій частині гри Need for Speed будуть представлені саундтреки українських артистів
16:00 До суспільно корисних робіт вже залучили першу тисячу безробітних — Мінекономіки
15:50 «Так зголоднів, що їв іграшки»: Ілля з Маріуполя, батьки якого загинули під час обстрілів, знайшов нову сім’ю
15:23 У Відні екоактивісти облили чорною фарбою картину Густава Клімта
15:11 Окупаційна «адміністрація» залишила Нову Каховку — росЗМІ
15:02 Росія запровадила санкції проти 100 громадян Канади: серед них – актор Джим Керрі та акторка українського походження Кетрін Винник
Партнерський матеріал
14:52 Інтернет-магазин адідас: швидко та технологічно
14:47 Рада ЄС офіційно оголосила про початок Військової допоміжної місії для України
14:35 Чарльз III просить парламент Великої Британії дозволити його брату і сестрі діяти від його імені

Джерела у ЦРУ підтвердили, що російські ракети перетнули кордон Польщі

Американська розвідка підтвердила, що російський ракетний обстріл української енергомережі спричинив перекидання війни на сусідні країни, вразивши Польщу, яка є членом НАТО, і відключив електроенергію в більшій частині Молдови.

Вівторок, 15 листопада 2022, 22:17
Підтримати

Про це на умовах анонімності повідомив високопосадовець США агенції АР.

Масовані ракетні удари 15 листопада занурили в темряву більшу частину України та викликали непокору з боку президента Володимира Зеленського, який заявив: “Ми все переживемо”.

За словами американського посадовця, це був найбільший обстріл РФ, і деякі з ракет перетнули Польщу, де двоє осіб загинули. Це стало першим випадком у повномасштабній війні, коли російська зброя впала на країну НАТО.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер не відразу підтвердив інформацію високопосадовця розвідки США, який говорив на умовах анонімності через делікатний характер ситуації.

Друга особа підтвердила, що ймовірно російські ракети вдарили по об’єкту в Польщі приблизно в 15 милях від українського кордону.

Мюллер пояснив, що лідери проводять екстрену нараду через “кризову ситуацію”.

Польські ЗМІ повідомили, що двоє осіб загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив у місце, де сушилося зерно в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.

Постраждала і сусідня Молдова. За словами посадовця, масштабні перебої в електропостачанні стались після того, як удари вивели з ладу ключову лінію електропередач.

Зеленський заявив, що РФ випустила щонайменше 85 ракет, більшість з яких були націлені на енергетичні об’єкти країни, і знеструмила багато міст.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав ракетні удари “черговою спробою терористичної помсти” після військово-дипломатичних невдач Кремля. Він звинуватив РФ в “намаганні завдати максимальної шкоди енергосистемі напередодні зими”.

Своєю чергою, прессекретар Пентагону Пет Райдер поінформував, що США “знають про повідомлення преси про те, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною”, але наразі не мають інформації для підтвердження цих повідомлень.

Міністерство оборони повторило, що США “будуть захищати кожен дюйм території НАТО”, поки США чекають додаткової інформації.

Водночас Райдер зауважив, що США “дуже впевнені” у захисті своїх сил у Європі.

“Коли йдеться про захист сил, ми завжди дуже серйозно ставимося до безпеки наших військ, де б вони не служили”, —  наголосив він.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Теги: джерела, інформація, Польща, розвідка США, російські ракети, ЦРУ

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook