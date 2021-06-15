Про це пише видання Deadline.

Про роботу над продовженням стало відомо в січні 2020 го. Режисер Раян Джонсон зазначив, що історія другої частини буде зосереджена на новому розслідуванні приватного детектива Бенуа Бланка. Це означає, що глядачі не побачать і половини тих акторів, які були в першому фільмі.

Перший фільм був присвячений розслідуванню загадкового вбивства відомого автора кримінальних романів Харлан тромбів. Його знаходять мертвим після святкування 85-річного ювілею. Основною версією стає самогубство, але приватний детектив Бенуа Блан (Деніел Крейг) сумнівається в цьому і починає допитувати всіх членів сім’ї письменника.

Фільм “Ножі наголо” зібрав у світовому прокаті понад 300 млн доларів при бюджеті 40 млн, отримав номінацію на “Оскар” за найкращий оригінальний сценарій і три номінації на “Золотий глобус” за найкращий фільм, чоловічу і жіночу роль в мюзиклі або комедії.

Актриса Джессіка Хенвік, яка приєднається до касту другої частини, знімалася у серіалі “Гра престолів” і фільмі “Зоряні війни: Пробудження сили”.

Крім неї у сиквелі зіграють Раян Джонсон, Едвард Нортон, Кейт Хадсон, Дейв Баутіста, Кетрін Хан, Жанель Моне і Леслі Одом-молодший. Головну роль знову виконає Деніел Крейг.