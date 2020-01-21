Фотографія опублікована на Instagram-сторінці модного будинку.
“GIGI у кардігані KSENIA SCHNAIDER”, – підписана фотографія.
Кардиган ярко доповнив образ Джіджі, який складався з класичних базових речей – білої футболки і голубих джинсів без прикрас.
Фото: Instagram / @kseniaschnaider
Варто відзначити, що кардиган з нової колекції українського бренду створений в рамках екологічної ініціативи, коли одяг виробляють із залишків тканин і їх зразків, які фабрики розсилають модним будинкам для ознайомлення.
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