Під час одного з виходів в рамках Тижня чоловічої моди у французькій столиці Белла Хадід з'явилася в яскравому кардигані українського модного будинку KSENIASCHNAIDER.

Фотографія опублікована на Instagram-сторінці модного будинку.

“GIGI у кардігані KSENIA SCHNAIDER”, – підписана фотографія.

Кардиган ярко доповнив образ Джіджі, який складався з класичних базових речей – білої футболки і голубих джинсів без прикрас.

Фото: Instagram / @kseniaschnaider

Варто відзначити, що кардиган з нової колекції українського бренду створений в рамках екологічної ініціативи, коли одяг виробляють із залишків тканин і їх зразків, які фабрики розсилають модним будинкам для ознайомлення.