Джихадисти заявили про причетність до теракту у Відні (Австрія), в результаті якого двоє цивільних загинули, і, як мінімум, 15, поранені.

Про це повідомляє американська компанія SITE Intelligence Group, що відслідковує інформаційну активність бойовиків.

У заяві джихадистів сказано, що атаки в Відні стали “платою за участь Австрії” в очолюваній США коаліції по боротьбі з терористичною організацією “Ісламська держава” (ІГІЛ).

Рішенням уряду Австрія приєдналася до коаліції по боротьбі з ІГІЛом в 2014 році. У той час канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що їх участь матиме політичний, а не військовий характер.

Австрія за цей час надавала гуманітарну допомогу релігійним меншинам, таким як християни і єзиди в Іраку та Сирії.

Курц раніше заявляв, що боротьба з ІГІЛ – це не релігійний конфлікт, а “боротьба з екстремістами, які в основному вбивають мусульман”.