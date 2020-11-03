Про це повідомляє американська компанія SITE Intelligence Group, що відслідковує інформаційну активність бойовиків.
У заяві джихадистів сказано, що атаки в Відні стали “платою за участь Австрії” в очолюваній США коаліції по боротьбі з терористичною організацією “Ісламська держава” (ІГІЛ).
Рішенням уряду Австрія приєдналася до коаліції по боротьбі з ІГІЛом в 2014 році. У той час канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що їх участь матиме політичний, а не військовий характер.
Австрія за цей час надавала гуманітарну допомогу релігійним меншинам, таким як християни і єзиди в Іраку та Сирії.
Курц раніше заявляв, що боротьба з ІГІЛ – це не релігійний конфлікт, а “боротьба з екстремістами, які в основному вбивають мусульман”.
- В результаті теракту в Відні (Австрія) двоє людей загинули, ще 15 поранені. Одного з нападників поліція застрелила, а другого все ще шукають. Громадян закликали не залишати свої будинки, бо злочинець все ще в місті.