Про це повідомили в Twitter-акаунті TidalWave Comics.
У коміксі буде розказана історія Джил, яка працювала вчителькою. Пізніше вона зустрілася з Джо, своїм майбутнім чоловіком, який кілька разів освідчувався білявці.
.@FLOTUS Dr. Jill Biden will get the superhero treatment with her own comic book. https://t.co/XIoPzv6HY8
— CBS4 Miami (@CBSMiami) March 31, 2021
Також у коміксі розкажуть про роль Джил у перевиборчій президентській кампанії Джо Байдена і Демократичної партії у 2020 році.
Раніше в серії коміксів Female Force розповідали про дружину 44-го американського президента Мішель Обаму, спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та віцепрезидентку Камалу Гарріс.
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