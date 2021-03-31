Перша леді США Джил Байден стала героїнею коміксів серії Female Force ( "Жіноча сила"). Це комплект з коміксу і розмальовки, який вийде у квітні.

Про це повідомили в Twitter-акаунті TidalWave Comics.

У коміксі буде розказана історія Джил, яка працювала вчителькою. Пізніше вона зустрілася з Джо, своїм майбутнім чоловіком, який кілька разів освідчувався білявці.

.@FLOTUS Dr. Jill Biden will get the superhero treatment with her own comic book. https://t.co/XIoPzv6HY8 — CBS4 Miami (@CBSMiami) March 31, 2021

Також у коміксі розкажуть про роль Джил у перевиборчій президентській кампанії Джо Байдена і Демократичної партії у 2020 році.

Раніше в серії коміксів Female Force розповідали про дружину 44-го американського президента Мішель Обаму, спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та віцепрезидентку Камалу Гарріс.