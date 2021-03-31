Про це повідомили в Twitter-акаунті TidalWave Comics.

У коміксі буде розказана історія Джил, яка працювала вчителькою. Пізніше вона зустрілася з Джо, своїм майбутнім чоловіком, який кілька разів освідчувався білявці.

Також у  коміксі розкажуть про роль Джил у  перевиборчій президентській кампанії Джо Байдена і Демократичної партії у 2020 році.

Раніше в серії коміксів Female Force розповідали про дружину 44-го американського президента Мішель Обаму, спікерку Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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