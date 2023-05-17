Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що зустрінеться із президентом Китаю Сі Цзіньпіном, проте не уточнив, коли саме це відбудеться.

Джерело: Reuters.

“Незалежно від того, скоро це чи ні, ми зустрінемося”, – сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливої зустрічі з Сі Цзіньпіном перед від’їздом до Японії на зустріч G7.

Проте Джо Байден не уточнив, коли саме може відбутися зустріч із лідером КНР.

Остання зустріч між лідерами двох країн відбулася 14 листопада 2022 року. Тоді напередодні саміту G20 на Балі зустрілися президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Глави двох наддержав потиснули один одному руки в готелі на Балі перед їхньою особистою зустріччю.

Обидва президенти сиділи за довгими столами для переговорів, між якими стояли квіти.

“Радий вас бачити”, – сказав Байден Сі Цзіньпіню перед тим, як вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю.

Тоді Джо Байден сказав, що, на його погляд, він розділяє відповідальність, щоб показати, що “Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з розбіжностями”. Зокрема це стосується шляхів запобігання конкуренції, яка б провокувала конфлікт, та знаходження шляхів для покращення співпраці.

“Приємно вас бачити. На даний момент китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже стурбовані цим, тому що вони не відповідають фундаментальному інтересу наших двох країн і народів, і це не те, чого очікує від нас міжнародна спільнота”, – сказав Сі.

На початку травня цього року міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що стабілізація китайсько-американських відносин є вкрай необхідною після того, як серія “помилкових слів і вчинків” вкотре заморозила відносини.

Під час зустрічі в Пекіні з послом США Ніколасом Бернсом, Цінь акцентував, що Вашингтон має скоригувати своє ставлення до тайванського питання та припинити руйнування принципу “одного Китаю”.

Відповідаючи на запитання про зауваження, речник Держдепартаменту США Ведант Пател зауважив, що Бернс “передав приватно”, що не було змін у підході США, зокрема, щодо політики “одного Китаю”, відповідно до якої Вашингтон офіційно визнає дипломатичним шляхом Пекін, а не Тайбей.

Бернс говорив про сфери, де країни можуть співпрацювати, включаючи зміну клімату, глобальну охорону здоров’я та продовольчу безпеку.

Відносини між двома найбільшими економіками світу впали до мінімуму у 2022 році, коли колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала демократично керований Тайвань, який вважає острів своєю територією.

У відповідь Пекін перервав кілька офіційних каналів зв’язку зі Сполученими Штатами. Напруженість спала в листопаді, коли лідери Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на саміті G20 в Індонезії та пообіцяли частіше вдаватися до діалогу.