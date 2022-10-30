Про це повідомило Reuters.
Американський президент проголосував разом зі своєю 18-річною онукою Наталі, яка вперше брала участь у виборах. Байден має намір приїхати до низки штатів, щоб допомогти демократам боротися за кожен потенційний голос.
На сьогодні він вже відвідав 36 виборчих округів. Наступного тижня Джо Байден планує здійснити візит до штату Пенсильванія. Також у планах приїхати до Нью-Мексико, Каліфорнії та Меріленду.
Ключовим посланням президента США є те, що громадяни стоять перед фундаментальним вибором, який може докорінно змінити наступні десятиліття.
“Я збираюся витратити решту цього часу на те, щоб довести, що це не референдум. Це вибір, фундаментальний вибір. Це вибір між двома дуже різними баченнями для країни”, — сказав Байден.
Під час проміжних виборів до Конгресу США 8 листопада будуть обирати всіх 435 членів Палати представників та третину сенаторів. За прогнозами, в обох палатах законодавчого органу республіканці можуть збільшити представництво. У такому випадку вони зможуть перешкоджати реалізації пропозицій президента-демократа.
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