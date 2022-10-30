Президент США Джо Байден достроково віддав свій голос на проміжних виборах до Конгресу. Вони відбудуться 8 листопада.

Про це повідомило Reuters.

Американський президент проголосував разом зі своєю 18-річною онукою Наталі, яка вперше брала участь у виборах. Байден має намір приїхати до низки штатів, щоб допомогти демократам боротися за кожен потенційний голос.

На сьогодні він вже відвідав 36 виборчих округів. Наступного тижня Джо Байден планує здійснити візит до штату Пенсильванія. Також у планах приїхати до Нью-Мексико, Каліфорнії та Меріленду.

Ключовим посланням президента США є те, що громадяни стоять перед фундаментальним вибором, який може докорінно змінити наступні десятиліття.