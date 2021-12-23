Президент США Джо Байден заявив, що готовий знову балотуватися на посаду президента США. Наступні президентські вибори відбудуться у 2024 році.

Інтерв’ю з американським лідером показав місцевий телеканал ABC.

Джо Байден сказав ведучому телеканалу ABC “World News Tonight2” Девіду Мюїру, що “так”, він планує знову балотуватися в 2024 році. До того ж, якщо його попередник Дональд Трамп буде балотуватися, то це “збільшить перспективу”.

Журналіст запитав главу Білого дому: “Чи плануєте ви переобиратися?”.

“Так, – відповів Байден. – Я дуже поважаю долю. Доля багато-багато разів втручалася в моє життя. Якщо я буду при такому здоров’ї, як зараз – при доброму здоров’ї… балотуватимуся знову”.

При цьому ведучий Девід Мюїр зауважив, що майбутні вибори нагадуватимуть матч-реванш з боку Трампа.

“Звичайно. Чому б мені не висунути свою кандидатуру проти Дональда Трампа? Це посилить перспективу моєї участі у виборах”, – відповів на це Джо Байден.