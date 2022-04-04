російсько-українська війна
20:43 Вкрали навіть садові інструменти – російські військові знищили «Добропарк»
20:07 Джо Байден назвав звірства в Бучі «воєнним злочином»
18:53 Місто потрібно відбудувати фактично заново – мер Бучі
18:09 Війська РФ намагаються оточити сили ООС та захопити Харків – Міноборони
17:20 У звільненому від окупантів Мотижині знайшли братську могилу мирних українців
16:59 В Україні схвалили націоналізацію майна громадян Росії: деталі закону
16:00 Грузія допомагає налагодити постачання підсанкційних товарів у РФ — розвідка
15:37 Верховна Рада встановила винагороди за передачу ЗСУ російської техніки
14:47 Проросійські Вучич у Сербії та Орбан в Угорщині перемогли на виборах
14:29 Петро Порошенко продовжує споряджати українських захисників – Сергій Лойко
13:51 «Розкажіть правду про війну»: Зеленський виступив із промовою на церемонії Grammy
13:12 Іра не знімає відоси на тлі танків/руїн, але вона заслуговує на нагороди – історія про героїчну лікарку
13:12 РФ вивезла через Чорнобиль близько 10 тисяч одиниць важкої техніки, яка може бути радіаційно зараженою
11:24 «Те, що сталося в Бучі, вимагає нового пакету санкцій» — президент Франції
10:49 Нардеп від «Слуги народу» виїхав з України: стверджують, що для гуманітарної місії
10:48 На супутникових знімках ще з 10 березня видно траншею братської могили у Бучі
10:05 Російські військові намагалися вночі прорватися у Рубіжне
09:29 У Новодруженську в Луганській області через обстріли загинули двоє волонтерів
09:10 Страти входили у плани Путіна – британська розвідка
08:51 Патріарх Кирило закликав ЗС РФ захищати «миролюбну» Росію «так, як можуть лише росіяни»
08:02 «Незалежна Україна продемонструвала, що вона існуватиме набагато довше, ніж Путін» – Ентоні Блінкен
01:36 Країни-члени ЄС експортували зброю до РФ після ембарго 2014 року
00:47 Росіяни розстріляли портрети воїнів на Алеї Героїв АТО
00:04 Ірина Венедіктова: «Закатована Київщина — не маршрут для політичного туризму, а місце злочину»

03 квітня

23:38 «Зґвалтування – як частина російської зброї», – амбасадорка Великої Британії в Україні
22:29 Володимир Зеленський відвідав поранених прикордонників та відзначив їх державнами нагородами
21:43 Макс Барських вирішив боронити країну зі зброєю в руках
21:27 Журналісти CNN розповіли світу про братську могилу в Бучі
20:59 Зеленський російським матерям: «посмотрите каких ублюдков вы вырастили»
20:28 Заперечувала злочини ворожої армії та виправдовувала збройну агресії РФ – у Маріуполі затримали місцеву мешканку

Джо Байден назвав звірства в Бучі «воєнним злочином»

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 4 березня назвав звірства, вчинені РФ та Путіним у Бучі, "воєнним злочином", та наголосив, що розглядає додаткові санкції проти РФ.

Понеділок, 4 квітня 2022, 20:07
Підтримати

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Ви можете пам’ятати, що мене критикували за те, що я назвав Путіна воєнним злочинцем. Нині ви побачили, що сталося в Бучі. Він – воєнний злочинець. Але ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби, і ми повинні отримати усі подробиці, щоб це стало реальним — суд над воєнними злочинами. Цей хлопець жорстокий, і те, що відбувається в Бучі, є обурливим, і всі це бачили”, – зазначив Байден.

Відповідаючи на запитання, чи свідчать про те, що злочини, вчинені в Бучі, є геноцидом, Байден зауважив, що, на його думку, це є воєнним злочином, а не геноцидом.

Американський президент також наголосив, що “шукає додаткових санкцій” і незабаром оголосить про них.

Теги: воєнні злочини, Джо Байден, рашисти, США, Буча

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook