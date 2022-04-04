Джо Байден назвав звірства в Бучі «воєнним злочином»

Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Ви можете пам’ятати, що мене критикували за те, що я назвав Путіна воєнним злочинцем. Нині ви побачили, що сталося в Бучі. Він – воєнний злочинець. Але ми повинні зібрати інформацію. Ми повинні продовжувати надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби, і ми повинні отримати усі подробиці, щоб це стало реальним — суд над воєнними злочинами. Цей хлопець жорстокий, і те, що відбувається в Бучі, є обурливим, і всі це бачили”, – зазначив Байден.
Відповідаючи на запитання, чи свідчать про те, що злочини, вчинені в Бучі, є геноцидом, Байден зауважив, що, на його думку, це є воєнним злочином, а не геноцидом.
Американський президент також наголосив, що “шукає додаткових санкцій” і незабаром оголосить про них.
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