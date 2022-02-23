Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про нові санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, та її корпоративних посадових осіб.

Про це йдеться в офіційній заяві Джо Байдена.

“Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового траншу санкцій у відповідь на агресивні дії Росії в Україні. Як я і запевняв, ми без вагань робитимемо подальші кроки, якщо Росія продовжить свою ескалацію”, – наголосив американський президент.

Джо Байден також схвалив рішення Німеччини припинити сертифікацію газопроводу, зауваживши, своїми діями Путін дав світові величезний стимул відійти від російського газу та інших видів енергії. Він подякував канцлеру Шольцу за його тісне партнерство та постійну відданість притягненню Росії до відповідальності за її військову агресію.

Вашингтон вирішив повернутися до санкцій проти газопроводу після того, як Берлін заявив про зупинення сертифікації “Північного потоку-2”.

На будівництво російського газопроводу до Європи в обхід України витратили $11 млрд.

Санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, стануть “поховальним передзвоном” за трубопроводом, повідомив один із чиновників.

Такий крок означає прорив у політиці Байдена щодо “Північного потоку-2”, адже раніше санкції були запроваджені лише проти невеликих компаній, пов’язаних із газопроводом.