21 квітня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про заборону російським судам заходити в американські порти задля потужнішої ізоляції Москви на тлі її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

“Жодному кораблю під російським прапором, або який належить або керується російськими інтересами, не буде дозволено причалити в порт Сполучених Штатів або отримати доступ до наших берегів”, – наголосив Байден у своєму виступі в Білому домі.

Американський президент зазначив, що це “ще один важливий крок”, який США роблять спільно зі своїми союзниками Канадою та Європою, щоб позбавити РФ переваг міжнародної економічної системи, якими вони так користувалися в минулому.

Нагадаємо, 21 квітня Парламент Латвії одностайно підтримав заяву про російську агресію та злочини РФ в Україні, визнавши їх геноцидом українського народу. Попередньо під час позачергового засідання парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.