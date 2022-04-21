Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Жодному кораблю під російським прапором, або який належить або керується російськими інтересами, не буде дозволено причалити в порт Сполучених Штатів або отримати доступ до наших берегів”, – наголосив Байден у своєму виступі в Білому домі.
Американський президент зазначив, що це “ще один важливий крок”, який США роблять спільно зі своїми союзниками Канадою та Європою, щоб позбавити РФ переваг міжнародної економічної системи, якими вони так користувалися в минулому.
Нагадаємо, 21 квітня Парламент Латвії одностайно підтримав заяву про російську агресію та злочини РФ в Україні, визнавши їх геноцидом українського народу. Попередньо під час позачергового засідання парламент Естонії заслухав виступ очільниці делегації українського парламенту Олени Шуляк та одностайно ухвалив заяву про воєнні злочини й геноцид, влаштовані РФ на території України.
- Раніше уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо фізичних та юридичних осіб з РФ ще на 26 позицій.
- 21 квітня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в межах програми підтримки проти російського нападу.
- Натомість російським громадянам обмежать облікові записи на криптобіржі Binance. Користувачі, які мають вартість криптоактивів вище €10 000, відчують наслідки європейських санкцій.
- Автоконцерн Stellantis зупинив свій єдиний завод “ПСМА Рус” у Росії. Підприємство у Калузі постало перед логістичними труднощами через санкції.
- 19 квітня у Канаді заявили про запровадження персональних санкцій проти низки росіян наближених до президента РФ Володимира Путіна. Серед них і двоє дорослих доньок очільника Кремля.