Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір підписати указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування території ОРДЛО. 21 лютого президент РФ заявив, що визнав незалежність так званих "ДНР/ДНР".

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Очільник Білого дому незабаром підпише указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині так званих “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки”.

“Ми очікували подібного кроку з боку Росії та готові негайно відреагувати. … Цей указ також надасть повноваження запроваджувати санкції стосовно будь-якої особи, яка вирішила діяти в цих районах України”, – йдеться в заяві.

Найближчим часом Держдепартамент та Казначейство США отримають додаткову інформацію. Водночас у Білому домі оголосять про додаткові заходи, пов’язані з “грубим порушенням РФ міжнародних зобов’язань”.

Уточнюється, що ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні санкції, які США готують у координації з союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.

Водночас у заяві зауважується, що США продовжують тісні консультації з союзниками та партнерами, зокрема й Україною, про наступні кроки та ескалацію з боку Росії, що триває вздовж кордону з Україною.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки РФ, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля таки підписав указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.

Після офіційної заяви, відбулась церемонія підписання “договору про дружбу” між Путіним, Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником про визнання “незалежності” окупованих територій.