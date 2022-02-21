Про це йдеться у заяві Білого дому.
Очільник Білого дому незабаром підпише указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку американських осіб в, з або всередині так званих “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки”.
“Ми очікували подібного кроку з боку Росії та готові негайно відреагувати. … Цей указ також надасть повноваження запроваджувати санкції стосовно будь-якої особи, яка вирішила діяти в цих районах України”, – йдеться в заяві.
Найближчим часом Держдепартамент та Казначейство США отримають додаткову інформацію. Водночас у Білому домі оголосять про додаткові заходи, пов’язані з “грубим порушенням РФ міжнародних зобов’язань”.
Уточнюється, що ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні санкції, які США готують у координації з союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну.
Водночас у заяві зауважується, що США продовжують тісні консультації з союзниками та партнерами, зокрема й Україною, про наступні кроки та ескалацію з боку Росії, що триває вздовж кордону з Україною.
Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін скликав позапланове засідання Ради безпеки РФ, під час якого заявив, що розглядає прохання лідерів проросійських сепаратистів у регіонах східної України визнати самопроголошені “республіки” незалежними. Пізніше очільник Кремля таки підписав указ про визнання так званих “ЛНР” та “ДНР”.
Після офіційної заяви, відбулась церемонія підписання “договору про дружбу” між Путіним, Денисом Пушиліним та Леонідом Пасічником про визнання “незалежності” окупованих територій.
- Посольство США в Україні назвали голосування російських депутатів Держдуми за визнання незалежності самопроголошених “ДНР” і “ЛНР” порушенням суверенітету України.
- Також прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що дії Кремля свідчать про планування “найбільшої війни в Європі з 1945 року”. Британський політик закликав до розуміння, що війна може бути “кривавою і затяжною” для обох сторін.
- Нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко розповів, що разом із Росією готовий обговорювати визнання незалежності самопроголошених “республік” Донбасу.
- Зокрема які плюси та мінуси із ймовірного сценарію прийняття постанови про незалежність “ЛДНР” можуть бути для України – пояснює український юрист, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.
- Окрім цього, Президент Латвії Егілс Левітс, спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце, прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш і міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс засудили визнання Росією незалежності територій ОРДЛО.