Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує призначити дипломатку Лінн Трейсі, яка зараз працює у Вірменії, наступним послом США в Росії.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Лінн Трейсі, яка розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік, стане першою жінкою на цій посаді. З 2019 року вона є послом у Вірменії.

Адміністрація Байдена сподівається швидко призначити її на місце Джона Саллівана, який пішов у відставку на початку цього місяця. Терміни її прибуття та офіційного призначення залежатимуть від того, чи погодиться Росія прийняти її як посла у період величезної напруги між Вашингтоном та Москвою.

Як правило, країна-учасниця затверджує ім’я обраного посла до того, як він буде офіційно призначений в межах процесу, передбаченого угодою. За словами двох джерел, США вже надали росіянам кандидатуру Трейсі для початку цього процесу.

Офіційні особи США зазначають, що Росія справді хоче підтримувати дипломатичні відносини із США і може бути зацікавлена в тому, щоб прийняти Лінн Трейсі, й не відкладати процес забезпечення доступу їхнього посла у Вашингтоні.

Натомість представник Держдепартаменту відмовився від коментарів.

У повідомленні зазначається, що призначення Лінн Трейсі означатиме повну зміну керівництва посольства у Москві.

Офіційні особи США наполягають на тому, що вони планують швидко створити сильну дипломатичну команду в Москві, і що нинішня динаміка широкомасштабної війни в Україні не сприяє активній американсько-російській дипломатії, зокрема тому, що росіяни не виявили бажання продуктивно взаємодіяти.

“На цю мить ми не бачимо жодних ознак того, що Росія буде готова серйозно займатися такою дипломатією, але якщо і коли цей час настане, Україна має зайняти найсильнішу позицію”, — заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

Окрім війни в Україні, питання щодо громадян США, яких утримують в Росії, ймовірно, стане ключовим пріоритетом для нового посла.

Нагадаємо, що призначений Трампом Джон Салліван, який раніше заявив, що для того, щоб витягнути його з Москви, знадобиться “лом”, залишив РФ після закінчення терміну перебування на посаді посла США в ній. 4 вересня у повідомленні посольства зазначили, що посол США в РФ Джон Дж. Салліван завершив свою роботу на посаді представника США та покинув Москву. У ньому зауважили, що Салліван, який був призначений на цю посаду в 2019 році колишнім президентом Дональдом Трампом, пропрацював на ній майже три роки.