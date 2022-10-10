Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським 10 жовтня висловив засудження ракетних ударів РФ по українській території, зокрема й по Києву. Та запевнив, що Сполучені Штати нададуть Україні сучасні засоби ППО.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Американський президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих внаслідок цих “безглуздих обстрілів”.

Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, зокрема акцентував на постачанні сучасних систем протиповітряної оборони.

Він також наголосив на своїй постійній взаємодії з союзниками та партнерами з метою посилення втрат РФ від її агресії, притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, а також надання Україні допомоги в галузі безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 10 жовтня РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські “Шахід-136”. Силами української ППО знищено 56 цілей, серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу “камікадзе”).

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.

Проте він зазначив, що українські сили змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості.

Водночас міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина спорядить першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM в Україну вже протягом кількох днів.