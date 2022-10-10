Про це йдеться у заяві Білого дому.
Американський президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих внаслідок цих “безглуздих обстрілів”.
Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, зокрема акцентував на постачанні сучасних систем протиповітряної оборони.
Він також наголосив на своїй постійній взаємодії з союзниками та партнерами з метою посилення втрат РФ від її агресії, притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини, а також надання Україні допомоги в галузі безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.
Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що 10 жовтня РФ використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 – іранські “Шахід-136”. Силами української ППО знищено 56 цілей, серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу “камікадзе”).
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що Сили і засоби протиповітряної оборони Повітряних Сил, Сухопутних військ ЗС України та наші зенітні розрахунки знищили більшість смертоносних ракет і боєприпасів. В умовах такої інтенсивності завдання ударів одночасно з усіх напрямків вони продемонстрували професійність і відданість справі.
Проте він зазначив, що українські сили змушені відбивати ці атаки, застосовуючи озброєння радянських часів, яке до того ж маємо в недостатній кількості.
Водночас міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина спорядить першу з чотирьох систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM в Україну вже протягом кількох днів.
- Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.
- Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк повідомила, що уся команда посольства у Києві знаходиться у безпеці. Вона висловила співчуття усім, хто постраждав під час ранкових ракетних ударів росіян.
- Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС має зробити більше, щоб допомогти Україні на тлі російської ескалації, надаючи більше військового обладнання.