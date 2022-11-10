Президент США Джо Байден сподівається, що його присутність на низці міжнародних зустрічей, зокрема саміті G20 на Балі, утвердять американське лідерство в тих сферах, які колишній президент Дональд Трамп або ігнорував, або активно уникав.

Про це повідомляє CNN.

“Якби Сполучені Штати завтра, пішли зі світу, багато чого змінилося”, – сказав Байден перед своєю поїздкою.

Американські союзники тривожаться щодо майбутніх зобов’язань США – перед Україною, щодо боротьби зі зміною клімату, перед партнерами за договором і щодо дотримання демократії.

Нагадаємо, що більша частина Європи зітхнула з полегшенням у середу після того, як результати республіканців показали значно слабший результат, ніж очікувалося, і відсутність насильства на виборах зменшили занепокоєння щодо потрясінь у трансатлантичних відносинах і здоров’я американської демократії — принаймні на цей час.

CNN зазначає, що наразі республіканці прагнуть отримати контроль над Палатою представників стан, доки Трамп готує свою кандидатуру в президенти.

Помічники Білого дому не висловили занепокоєння з приводу можливого розколу в державі, вважаючи зовнішню політику однією з сильних сторін Байдена, особливо в порівнянні з хаотичним стилем дипломатії Трампа.

Проміжні вибори у Сполучених Штатах матимуть надзвичайно важливі результати не лише для самої країни, але й для світу.