Про це повідомляє CNN.
“Якби Сполучені Штати завтра пішли зі світу, багато чого б змінилося”, – сказав Байден перед своєю поїздкою.
Американські союзники тривожаться щодо майбутніх зобов’язань США – перед Україною, щодо боротьби зі зміною клімату, перед партнерами за договором і щодо дотримання демократії.
Нагадаємо, що більша частина Європи зітхнула з полегшенням у середу після того, як результати республіканців показали значно слабший результат, ніж очікувалося, і відсутність насильства на виборах зменшили занепокоєння щодо потрясінь у трансатлантичних відносинах і здоров’ї американської демократії — принаймні на цей час.
CNN зазначає, що наразі республіканці прагнуть отримати контроль над Палатою представників, доки Трамп готує свою кандидатуру в президенти.
Помічники Білого дому не висловили занепокоєння з приводу можливого розколу в державі, вважаючи зовнішню політику однією з сильних сторін Байдена, особливо в порівнянні з хаотичним стилем дипломатії Трампа.
Проміжні вибори у Сполучених Штатах матимуть надзвичайно важливі результати не лише для самої країни, але й для світу.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що проміжні вибори у Сполучених Штатах Америки не зможуть змінити “погані” відносини між Москвою та Вашингтоном.
- Президент США Джо Байден різко попередив американців про те, що майбутнє національної демократії може залежати від результатів проміжних виборів.
- Очікується, що цьогоріч проміжні вибори у США встановлять новий рекорд витрат, відтак буде зібрано понад 9 мільярдів доларів, що значно перевищує попередній рекорд у 7 мільярдів доларів, встановлений у 2018 році.