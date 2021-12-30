Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм російським колегою, сподіваючись ослабити кризу на кордоні Росії з Україною.
Перемовини відбулись з ініціативи російського президента на тлі зростання напруги на європейському континенті у зв’язку з накопиченням військ поблизу українських кордонів.
Планувалось, що президенти обговорять майбутні перемовини Заходу з Росією з питань безпеки. Зокрема, йшлося про Раду Росія-НАТО, двосторонню зустріч США і РФ у рамках діалогу про стратегічну стабільність та засідання Постійної ради ОБСЄ.
Востаннє Байден розмовляв із Путіним 7 грудня під час відеоконференції, котра завершилася обіцянкою відновити дипломатичні дискусії, проте досі жодних ознак деескалації.
Відтоді близько 100 000 російських військових залишалися на кордоні з Україною, попри попередження Байдена та європейських лідерів про серйозні наслідки у разі нападу.
Також повідомляється, що напередодні перемовин ВПС США здійснили політ над Східною Україною літаком-шпигуном для збору розвідувальних даних про військову ситуацію. Це вже вдруге за тиждень коли США здійснили таку місію за допомогою системи E-8C Joint Surveillance Target Attack Attack System (JSTARS).
- Нагадаємо, напередодні перемовин Блінкен зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Тоді президент України повідомив, що отримав запевнення у повній підтримці з боку США у протидії російській агресії. Після розмови з Путіним Зеленському має зателефонувати Джо Байден.
- Раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Також міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив про готовність держави передати Україні летальне озброєння через зосередження на кордонах десятків тисяч військовослужбовців РФ.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що Росія має відвести десятки тисяч військових від кордону з Україною. Загроза Україні — це загроза безпеці усієї Європи.
- Раніше очільники міністерств оборони Німеччини та Литви виступили із заявою, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику. Тоді Анушаускас наголосив, що мета Росії – внести розкол у НАТО, зробити захист Альянсу на східному фланзі слабшим та поставити крапку на присутності США у Європі.
- Пізніше у Білому домі назвали дату переговорів між США та Росією щодо контролю над озброєннями та ситуації на кордоні України. Зустріч заплановано на 10 січня 2022 року.
- При цьому, у міжнародному агентстві Reuters зазначали, що російська армія суттєво переважає українську за чисельністю та озброєнням. Та Збройні Сили України здатні чинити опір, котрий змусить росіян заплатити за військову агресію життями тисяч своїх бійців. Західні експерти припускають, що Росія може спробувати просунутися на південь і захід від Донбасу, аби прокласти коридор до анексованого Криму. Та навіть така обмежена мета призведе до величезних втрат.