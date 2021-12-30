30 грудня о 22:35 за київським часом розпочалася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. Розмова тривала 50 хвилин.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм російським колегою, сподіваючись ослабити кризу на кордоні Росії з Україною.

Перемовини відбулись з ініціативи російського президента на тлі зростання напруги на європейському континенті у зв’язку з накопиченням військ поблизу українських кордонів.

Планувалось, що президенти обговорять майбутні перемовини Заходу з Росією з питань безпеки. Зокрема, йшлося про Раду Росія-НАТО, двосторонню зустріч США і РФ у рамках діалогу про стратегічну стабільність та засідання Постійної ради ОБСЄ.

Востаннє Байден розмовляв із Путіним 7 грудня під час відеоконференції, котра завершилася обіцянкою відновити дипломатичні дискусії, проте досі жодних ознак деескалації.

Відтоді близько 100 000 російських військових залишалися на кордоні з Україною, попри попередження Байдена та європейських лідерів про серйозні наслідки у разі нападу.

Також повідомляється, що напередодні перемовин ВПС США здійснили політ над Східною Україною літаком-шпигуном для збору розвідувальних даних про військову ситуацію. Це вже вдруге за тиждень коли США здійснили таку місію за допомогою системи E-8C Joint Surveillance Target Attack Attack System (JSTARS).