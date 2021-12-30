Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Джо Байден провів телефонну розмову зі своїм російським колегою, сподіваючись ослабити кризу на кордоні Росії з Україною.

Перемовини відбулись з ініціативи російського президента на тлі зростання напруги на європейському континенті у зв’язку з накопиченням військ поблизу українських кордонів.

Планувалось, що президенти обговорять майбутні перемовини Заходу з Росією з питань безпеки. Зокрема, йшлося про Раду Росія-НАТО, двосторонню зустріч США і РФ у рамках діалогу про стратегічну стабільність та засідання Постійної ради ОБСЄ.

Востаннє Байден розмовляв із Путіним 7 грудня під час відеоконференції, котра завершилася обіцянкою відновити дипломатичні дискусії, проте досі жодних ознак деескалації.

Відтоді близько 100 000 російських військових залишалися на кордоні з Україною, попри попередження Байдена та європейських лідерів про серйозні наслідки у разі нападу.

Також повідомляється, що напередодні перемовин ВПС США здійснили політ над Східною Україною літаком-шпигуном для збору розвідувальних даних про військову ситуацію. Це вже вдруге за тиждень коли США здійснили таку місію за допомогою системи E-8C Joint Surveillance Target Attack Attack System (JSTARS).