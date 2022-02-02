Посилення заходів безпеки на європейському континенті - це відповідь на дії Російської Федерації, яка стягує свої війська до українського кордону.

Про це йдеться в матеріалі американського телеканалу CNN.

Як повідомили американські чиновники, розгортання додаткових сил у Європі є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які почуваються у небезпеці через розміщення військ РФ поблизу кордону України.

Пентагон має оголосити про те, що додаткові війська США будуть розгорнуті у передових пунктах Європи. За даними джерел, США скерують близько 2000 своїх військових до Польщі та ще декілька тисяч до південно-східних країн НАТО, включаючи Румунію.

Відомо, що Сполучені Штати вже привели у підвищену бойову готовність 8500 військових. Це потрібно на той випадок, якщо будуть викликані Сили реагування НАТО та швидко знадобляться сили США.

Окрім цього, США та НАТО мають десятки тисяч інших військових, які зараз перебувають у Європі. Як повідомили джерела телеканалу, частина цих військових буде залучена для додаткового розгортання сил у східній Європі. Решта військових буде відправлена із тих сил США, які наразі у стані підвищеної бойової готовності.

Війська альянсу діятимуть на двосторонній основі з тими країнами, де вони будуть розміщені, адже раніше НАТО не залучало багатонаціональні сили реагування.

Як відомо, ще минулої п’ятниці лідер США Джо Байден попередив, що має намір перемістити військові сили до східної Європи “найближчим часом”, оскільки Росія продовжує нарощувати сили поблизу України.