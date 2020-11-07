Джо Байден став президентом США: хто він і що говорив про Україну

46-м президентом США став демократ Джо Байден. 7 листопада політик набрав необхідні 270 голосів виборників, тож американські ЗМІ оголосили про його перемогу.

#Букви розповідають, хто такий Джо Байден та чого чекати Україні від нового президента США.

Дитинство, юність і становлення особистості

Джозеф Байден народився 20 листопада 1942 року у місті Скрентон, що розташованому в штаті Пенсильванія. До слова, саме перемога у Пенсильванії стала ключовою для Байдена.

Пізніше сім’я переїхала до штату Делавер. Цей штат також став знаковим для політичної кар’єри чоловіка.

Вже у дитинстві перед Байденом постав перший виклик. Хлопець мав дефекти мовлення. Через це він став жертвою булінгу серед ровесників, але подолав цю проблему самотужки.

Байден вивчав історію та політичні науки в університеті штату Делавер, здобув ступінь доктора юридичних наук в університеті Сірак’юс (Нью-Йорк) та заснував власну адвокатську фірму.

Політична кар’єра

Дивовижно, але Джо Байден встановив декілька політичних рекордів. Зокрема, у 30 років він став наймолодшим сенатором в історії США. Він представляв штат Делавер у Сенаті з 1973 по 2009 рік.

Особисті драми

Життя політика було вкрай драматичним, адже у 1973 році після отримання посади сенатора його дружина та однорічна донька загинули в ДТП. Сини Хантер і Бо отримали психологічні травми. Байден присягав Сенату у лікарні біля своїх синів.

Через чотири роки Байден зустрів Джилл Трейсі Джейкобс. Вона працювала вчителькою англійської мови. Пара одружилася у 1977 році та народила спільну доньку Ешлі.

У 2015 році син Байдена Бо помер від раку мозку.

Президентські амбіції

Посади сенатора Байдену було мало, тож він вирішив претендувати на найвищу посаду у США.

У 1987 році Джо Байден вперше балотувався на виборах президента. Однак тоді його кампанія провалилася з гучним скандалом. Промова Байдена була плагіатом і не відповідала дійсності. Також він збрехав, що був найкращим студентом свого коледжу, але журналісти спростували це. Байден визнав свої помилки та зняв свою кандидатуру.

У 2008 році Байден зробив другу спробу стати президентомом. Однак досить швидко він передумав. Переміг Барак Обама, а Байден став його віцепрезидент. На цій посаді він перебував з 2008 по 2017 рік.

У 2020 році Байден втретє балотувався на пост президента. Ця спроба виявилася вдалою. Наразі Байден набрав 273 голоси виборників, що підтверджує його перемогу. Каденція Байдена розпочнеться у січні 2021 року.

Кандидат від демократів Джо Байден вже отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії американських виборів. Він побив рекорд Обами в 2008 році. Тоді він отримав підтримку 69 498 516 виборців.

Джо Байден та Україна

У біографії Байдена декілька десятиліть політичної кар’єри. За цей час він неодноразово відвідував Київ та публічно заявляв про підтримку України. Така риторика Байдена була присутня ще до окупації Криму та війни на Донбасі. Тому його називають великим другом України.

Він зустрічався із Ющенком, Порошенком, а у 2015 році виступав у Раді.

Тема України завжди була для Байдена ключовою. Це підтверджує і той факт, що політик написав книгу про Америку й Україну.

У своїй праці політик розповів про Україну, анексію Криму та події на Донбасі. Байден детально описав кожен із шести візитів в Україну, спілкування із владою та політичні події.

Зокрема, Байден розповів, як “наказав Януковичу піти у відставку”.

“Я зробив останній з багатьох термінових дзвінків Януковичу наприкінці лютого 2014 року, коли його снайпери вбивали українських громадян десятками й у нас були вірогідні відомості про те, що він готує ще більш жорсткий розгін. Я кілька місяців звертав його увагу на те, що він повинен проявляти стриманість у відносинах зі своїми громадянами, але в ту ніч, через три місяці після початку протестів, я сказав йому, що все скінчено. Прийшов час відкликати своїх бойовиків, і він пішов”, – написав Байден.

Також він написав про те, як налагоджував співпрацю Яценюка та Порошенка.

“Я витратив два повних дні в Києві, намагався переконати Порошенка і Яценюка відмовитися від їх впертого небажання працювати разом”, – писав політик.

У 2018 році стався скандал за участю Байдена. З’явилося відео, на якому він заявляє, що українського генпрокурора відправили у відставку після його прохання. Очевидно, йдеться про Віктора Шокіна. Після цього Трамп звинуватив його у втручання в українське правосуддя.

Також політик писав про глобальну проблему України — корупцію. Він наголошував, що спілкувався із верхівкою влади та наполягав на потужній боротьбі з корупцією. Однак зусиллями влади він залишився не задоволеним.

Пріоритети президента Байдена

За час передвиборчої кампанії Байден озвучив ряд пріоритетних напрямів своєї політичної діяльності:

зміцнення системи охорони здоров’я в умовах епідемії коронавірусу;

збереження санкцій проти РФ та блокування повернення країни-агресора у G7;

вжиття оперативних заходів щодо глобального потепління;

впровадження якісного громадського транспорту із нульовими викидами;

зупинення будівництва стіни на кордоні з Мексикою;

впровадження практики надання громадянства іммігрантам без документів;

підтримка ЛГБТ;

налагодження легальної системи абортів;

дозвіл на безкоштовне навчання для студентів із сімей, які заробляють менше ніж 125 тисяч доларів на рік;

збільшення податків для багатих американців, податків у сфері пасивного доходу;

заборона легалізації марихуани, але дозвіл на легалайз у медичних цілях.

Нагадаємо, що Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Вирішальною стала перемога у Пенсильванії.