Джо Байден святкує 80-річчя: основні факти політичної кар’єри та підтримка України

20 листопада 46-ий президент Сполучених Штатів Америки відзначає свій День народження. Джозефу Робінетту Байдену-молодшому виповнюється 80 років, з яких 50 - він у великій політиці. Найважливіші факти його політичного життя та історія його підтримки України далі у матеріалі.

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Він є не лише найстаршим президентом США – цей рекорд побив у день своєї інавгурації у 78 років, наразі він єдиний глава держави, що займав цю посаду у 80 років.

Політична кар’єра Джо Байдена розпочалася у 1970 році. Після отримання ступенів з історії, політології та права він став членом Ради округу Ньюкасл. Вже за 3 роки обійняв посаду сенатора від штату Делавер. До речі, він став одним із наймолодших сенаторів США — тоді йому було 30.

Байден успішно переобирався до Сенату в 1978 і 1984. Його вважали не лише хорошим політиком, але й оратором, та називали одним з ймовірних кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії на виборах 1984.

9 червня 1987 Байден заявив, що братиме участь у виборах президента США-1988. Але після низки скандалів 23 вересня зняв свою кандидатуру з виборів, оголосивши про те, що його задавила “гіпертрофована тінь минулих помилок”.

Був автором резолюції Сенату про початок військової операції у Югославії 1999 року.

31 січня 2007 Байден знову оголосив про те, що братиме участь у виборах президента США. Його шанси оцінювалися як достатньо невисокі у порівнянні з іншими кандидатами від Демократичної партії: Бараком Обамою і Гілларі Клінтон. Під час виборчої компанії він відкинув пропозицію стати державним секретарем у разі перемоги президента-демократа. А в червні 2008-го заявив про те, що не відмовиться від поста віцепрезидента, якщо йому його запропонують.

У серпні цього ж року стало відомо про те, що Барак Обама вибрав Джо Байдена як партнера для проведення президентської компанії, передвиборчий штаб Обами підтвердив цю звістку наступного дня.

Байден полишив посаду сенатора у 2009 році.

Політик допоміг президенту Обамі прийняти закон про відновлення — найбільший в історії країни план економічного відновлення – найбільша прихильність чистої енергії. План запобіг ще одній Великій депресії, створив і зберіг мільйони робочих місць, а також призвів до 75 місяців зростання зайнятості населення.

Вже 2019 року Джо Байден оголосив про висунення на пост президента Сполучених Штатів. Його підтримали експрезидент Барак Обама та колишній опонент під час праймеріз Демократичної партії Берні Сандерс.

20 січня відбулась інавгурація 46-го президента США.

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Варто зауважити, що у статусі віцепрезидента Байден їздив до України шість разів. Він часто спілкувався з вищим керівництвом України, тож завжди був обізнаний щодо справ країни.

20—22 липня 2009 року відвідав Україну з робочим візитом. Під час переговорів Віктора Ющенка та віцепрезидента США Джозефа Байдена домовлено створити Українсько-Американську Комісію зі стратегічного партнерства, перше засідання якої мало відбутися восени 2009.

21 квітня 2014 року прибув до Києва, щоб підтвердити підтримку нинішньому урядові України з боку Вашингтона.

7 червня 2014 року очолив Делегацію США на інавгурації новообраного президента України Петра Порошенка.

7 грудня 2015 року Байден прибув в Україну з дводенним візитом. 8 грудня він виступив у Верховній Раді.

У жовтні 2020 року Байден пообіцяв надати Україні летальну зброю та допомогти боротися з корупцією в разі своєї перемоги на виборах президента США.

У січні 2021 року після перемоги на виборах Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Путіним прямо заявив про відкриту агресію РФ проти України, тоді у Кремлі намагались заперечити таке формулювання.

У лютому 2021, на спеціальній сесії Мюнхенської конференції з безпеки, заявив, що підтримка територіальної цілісності України має величезне значення для Європи та США.

26 лютого президент США зазначив, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Крим РФ і США разом з Україною протистоятимуть агресивним діям росіян.

2 квітня 2021 року Байден провів першу після обрання президентом США розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Глави держав обговорили повідомлення про накопичення російських військ на сході України та зусилля Зеленського щодо боротьби з корупцією.

25 березня у Польщі під час свого візиту до Жешува, що поблизу українського кордону, глава Сполучених Штатів назвав Путіна військовим злочинцем.

“Сполучені Штати виділять понад 1 мільярд доларів гуманітарної допомоги. Вона буде призначена для людей, які стали біженцями, які постраждали від війни в Україні”, — наголосив він.

9 травня США вдруге в історії запровадили ленд-ліз для України. Тепер для України. Це прискорює постачання військової допомоги Україні. 21 травня президент Байден підписав закон про виділення Україні додаткові 40 мільярдів доларів на військову та гуманітарну сферу

Байден завжди повторює, що не дозволить Путіну здобути перемогу в Україні. Він захоплюється мужністю українців та вітає перемоги ЗСУ.

Нагадаємо, 18 березня 2021 року Джо Байден позитивно відповів на питання ведучого АВС News Джорджа Стефанопулоса на питання: Чи є “Путін вбивцею?”.

“Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі”, — констатував Байден щодо російського президента.

12 жовтня Білий дім оприлюднив стратегію національної безпеки. У повідомленні зазначили, що США вступають у “вирішальне десятиліття”, оскільки вони протистоять конкуренції Китаю і РФ, котрі намагаються перевернути міжнародний порядок, водночас стикаючись із викликами від зміни клімату до енергетики та продовольчої безпеки, міжнародного тероризму та хвороб.