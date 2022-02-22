Про це повідомляється на сайті американського телеканалу CNN.
Повідомляється, що сьогодні о 14:00 (21:00 за київським часом), відбудеться виступ президента США, який розповість нову інформацію по Україні та Росії.
Вже о 23 годині за Києвом відбудеться брифінг речниці Білого дому Джен Псакі.
Очікується, що Білий дім проголосить про нові антиросійські санкції після того, як президент Росії Володимир Путін напередодні визнав незалежність “Л/ДНР” та наказав ввести на тимчасово окуповану частину Донбасу російські війська.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має намір підписати указ про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування території ОРДЛО. 21 лютого президент РФ заявив, що визнав незалежність так званих “ДНР/ДНР”.
- Також Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що рішення президента РФ Володимира Путіна визнати окуповані території Донецької та Луганської областей незалежними “є повною відмовою від зобов’язань Росії за Мінськими угодами”.