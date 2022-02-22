Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сьогодні виступить з черговою заявою щодо ситуації навколо України та Росії. Брифінг американського лідера очікується о 21 годині за Києвом.

Про це повідомляється на сайті американського телеканалу CNN.

Повідомляється, що сьогодні о 14:00 (21:00 за київським часом), відбудеться виступ президента США, який розповість нову інформацію по Україні та Росії.

Вже о 23 годині за Києвом відбудеться брифінг речниці Білого дому Джен Псакі.

Очікується, що Білий дім проголосить про нові антиросійські санкції після того, як президент Росії Володимир Путін напередодні визнав незалежність “Л/ДНР” та наказав ввести на тимчасово окуповану частину Донбасу російські війська.