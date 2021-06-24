Президент США Джо Байден висунув Сінді Маккейн, вдову покійного американського сенатора Джона Маккейна, на посаду в Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Про це поінформували в пресслужбі Білого дому.

Сінді Маккейн може посісти посаду представника США в агентствах ООН з продовольства і сільського господарства (у ранзі посла).

Як інформує американський телеканал CNN, її кандидатуру ще повинен затвердити Сенат США.

На посаді в ООН 67-річна Маккейн займатиметься питаннями викорінення глобального голоду і розширення доступу до якісних харчових продуктів у всьому світі; проблемами бідності та розвитку в сільських громад.

“Для мене це велика честь, і я з нетерпінням чекаю майбутньої роботи”, – написала вона в Twitter.

Як зазначає CNN, висунення Сінді Маккейн є свідченням прагнення Байдена до двопартійності у Вашингтоні. Як відомо, покійний сенатор від штату Аризона Джон Маккейн був республіканцем.

Сінді Маккейн підтримала Байдена під час президентських перегонів 2020 року, а також з’являлася в політичній рекламі під час виборчої кампанії.

“Мій чоловік Джон жив за кодом: країна передусім. Так, ми республіканці, але передусім. У цих перегонах є лише один кандидат, який відстоює наші цінності як нації, і це Джо Байден”, – зазначала Маккейн у вересні минулого року.

Як відомо, Байден на виборах 2020 року переміг республіканця Дональда Трампа. Останнього свого часу неодноразово критикував покійний сенатор Джон Маккейн.

Варто зазначити, що Сінді Маккейн – бізнесвумен і громадська діячка. Вона заснувала благодійну організацію American Voluntary Medical Team для надання медичної допомоги нужденним у країнах третього світу.

Крім того, вона є головою компанії Hensley Beverage Co, котра займається дистриб’юцією алкогольних та безалкогольних напоїв.