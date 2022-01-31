Декілька американських ЗМІ повідомили про те, що адміністрація президента США обрала кандидатку на посаду посла США в Україні. Відомо, що офіційного посла в Україні немає з травня 2019 року.

Про це йдеться у дописі Дженніфер Джейкобс – журналістки Білого дому для видання Bloomberg у Twitter, а також у статті американського CNN.

За словами журналістки, в адміністрації американського президента Джо Байдена обговорюють висунення Бріджит Брінк на посаду посла США в Україні.

“Наразі Бріджит Брінк обіймає посаду посла США у Словаччині, куди її призначили у 2019 році. Ще раніше вона була членом Ради національної безпеки США. Також займала посади в Сербії, Грузії та Узбекистані”, – пише Дженніфер Джейкобс.

Такою ж інформацією володіють у CNN. У виданні зазначають, що Джо Байден вже готовий офіційно оголосити про нове призначення Бріджит Брінк, проте очікує схвалення від українського уряду.

Відомо, що схвалення від іноземного уряду є частиною звичного процесу вибору послів. Даний процес може зайняти від декількох днів до декількох тижнів. Повідомляється, що Україну попередили про призначення Бріджит Брін близько тижня тому і наразі кандидатка все ще проходить перевірку.

Бріджит Брінк народилась в американському штаті Мічиган. Здобула ступінь бакалавра з політології та продовжила навчання в Лондонській економічній школі. Брінк знає російську, сербську, грузинську та французьку мови.

Свою дипломатичну кар’єру розпочала в 1996 році, коли почала працювати у Державному департаменті США. Опісля Бріджит Брінк займала чимало посад у зовнішньополітичній системі США.

Відомо, що в Україні вже майже три роки відсутній посол США. Попередній посол Марі Йованович залишила свою посаду у травні 2019 року. Це сталось на особисту вимогу тодішнього очільника Білого дому Дональда Трампа, який звинуватив Йованович у нелояльності.

Після цього Вашингтон призначав тільки тимчасово повірених у справах США в Україні. За три роки цю посаду встигли обійняти Джозеф Пеннінгтон (був в. о. тимчасово повіреного), Крістіна Квін, та Вільям Тейлор. Наразі посаду тимчасово повіреної у справах США в Україні знову займає Крістіна Квін.

Попри присутність тимчасово повірених, те, що США досі не призначили офіційного посла в Україні, викликає здивування, особливо після того, як РФ у жовтні 2021 року розпочала військову ескалацію. Багатьох цікавить, чому ж Джо Байден, який вже рік перебуває на посаді президента США, досі не зайнявся питанням призначенням посла США в Україні.

4 січня, під час брифінгу прессекретаря Білого дому Джен Псакі, журналісти поцікавились, чому Україна досі немає офіційного посла. На це Псакі відповіла, що Байден “однозначно планує” висунути кандидатуру, проте зараз він у пошуку “правильної людини для цієї важливої ролі”.

Вже 18 січня, під час візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена До України, він пообіцяв швидке призначення нового посла. Таку ж обіцянку дав сенатор Роб Портман.

Відомо, що дипломатичні стосунки США та України були встановлені у 1991 році, після набуття Україною незалежності від СРСР. Вже 23 січня 1992 року у Києві було відкрито американське посольство. Першим тимчасово повіреним у справах США в Україні став Джон Гундерсен, а першим офіційним послом – Роман Попадюк, який обійняв цю посаду 11 травня 1922 року.