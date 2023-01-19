Президент США Джо Байден та перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден висловили свої співчуття у зв'язку з падінням гелікоптера ДСНС у Броварах на Київщині, унаслідок чого загинуло 14 осіб, серед яких вище керівництво МВС України та одна дитина.

Про це американський президент написав на своїй сторінці у Facebook.

Байден наголосив, що вони разом з дружиною висловлюють глибокі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі у Броварах, серед яких очільник МВС України Денис Монастирський та інші високопосадовці відомства.

“Наші серця також з десятками загиблих та поранених мирних жителів, серед яких діти та їхні родини. Сумуємо разом з усіма, хто оплакує цю трагедію, яка розриває душу”, – наголосив Байден.

Він додав, що загиблий глава МВС України та його команда боролися за збереження демократії в Україні, шляхом протистояння російському агресору та проводячи важливі реформи для зміцнення інститутів України.

“Реформатор та патріот пан Монастирський виступав за волю українського народу. Ми продовжимо вшановувати цю спадщину намаганням зміцнити інститути України, а також у нашому незмінному партнерстві з народом України підтримувати яскравий вогник свободи”, – написав Байден.

Президент США резюмував, що сьогодні “ми молимось за одужання постраждалих та втіху тих, хто втратив рідних.

“Сполучені Штати стоятимуть з народом України перед обличчям цієї трагедії стільки часу, скільки знадобиться”, – зазначив Байден.

ДОВІДКА: 18 січня, у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. Також, за інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Пізніше стало відомо, що у Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіакатастрофи. Всього загинуло 14 осіб, зокрема одна дитина, а не чотири, як повідомлялося раніше, та керівництво МВС України. Станом на 15:45 18 січня пошуково-рятувальні роботи завершено. Всього постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. Інформації стосовно зниклих безвісти не надходило.