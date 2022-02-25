Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден написав, що українці не будуть терпіти того, хто насильно заганяє їх у минуле.

Відповідний допис президент США опублікував у себе в Twitter.

Президент США попередив, що наступні дні, тижні та місяці будуть дуже складними для українців.

Він додав, що президент Російської Федерації Володимир Путін приніс на їхні землі багато болю.

Одначе, переконаний президент США, український народ уже 30 років незалежний. І він не потерпить того, хто насильно тягнутиме його країну назад.

The next few days, weeks, and months will be hard on the people of Ukraine. Putin has unleashed a great pain on them. But the Ukrainian people have known 30 years of independence — and they have shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. — President Biden (@POTUS) February 25, 2022