Відповідний допис президент США опублікував у себе в Twitter.

Президент США попередив, що наступні дні, тижні та місяці будуть дуже складними для українців.

Він додав, що президент Російської Федерації Володимир Путін приніс на їхні землі багато болю.

Одначе, переконаний президент США, український народ уже 30 років незалежний. І він не потерпить того, хто насильно тягнутиме його країну назад.