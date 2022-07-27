У четвер, 28 липня, відбудеться телефона розмова між президентом США Джо Байденом та президентом КНР Сі Цзіньпінем. Розмова стосуватиметься напруги навколо Тайваню та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Це буде вже п’ята розмова між американським та китайським лідерами. Вона відбудеться після того, як Китай відправив Білому дому попередження щодо можливого візиту спікерки Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань, який КНР вважає своєю територією.

Як повідомив радник Джо Байдена з питань нацбезпеки США Джон Кірбі, розмова президентів відбуватиметься на тлі напруги навколо Тайваню. Не оминуть Байден та Цзіньпінь і тему повномасштабної війни Росії проти України. Також лідери обговорять, як боротись з конкуренцією між США та КНР.

“Ця розмова була запланована вже давно. У цих двох лідерів вже є доволі широкий порядок денний, про який вони можуть поговорити”, – наголосив Кірбі.