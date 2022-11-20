Сьогодні, 20 листопада, 47-й президент Сполучених Штатів Джо Байден святкує 80-річчя. Це робить його не лише найстарішим президентом США – цей рекорд він побив у день своєї інавгурації у 78 років; це робить його єдиним главою держави, що займав цю посаду у 80 років.

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Джозеф Робінетт Байден молодший народився 20 листопада 1942 в Скрентоні (Пенсильванія) в католицькій родині вихідців з Ірландії. Його батька звали Джозеф Робінетт Байден старший, а матір — Катрін Євгенія “Джин” Фінніґан. Джозеф був старшою дитиною в сім’ї, один з його дідів був сенатором від штату Пенсильванія. Коли Джозефу було 10 років, його сім’я переїхала до Клеймонта (штат Делавер), де батько Байдена продавав автомобілі.

У 1961 Байден закінчив католицьку підготовчу школу. Вищу освіту він здобув в Університеті Делавера в Ньюарку, де вивчав історію і політичні науки.

Після закінчення університету в 1965 Джо вирішив почати кар’єру юриста, вступив до юридичного коледжу Сірак’юс в Нью-Йорку, який закінчив в 1968 зі ступенем доктора правознавства. Згодом він заснував власну адвокатську фірму. У 1970 Байден успішно балотувався в окружну раду округу Ньюкасл в штаті Делавер і був його членом з 1970 до 1972.

Кар’єра

У 1972 Байден у 29 років завдяки енергійній передвиборчій кампанії був обраний до Сенату США від Демократичної партії, ставши наймолодшим сенатором в історії. Незабаром після перемоги на виборах його дружина, з якою він познайомився під час навчання в юридичному коледжі, і дочка Наомі Христина загинули в автомобільній катастрофі, а сини Джозеф Байден III й Роберт Гантер отримали важкі опіки. Байден хотів відмовитися від посади, але за наполяганням глави Демократичної партії Майка Менсфілда все ж погодився обійняти цю посаду.

У Сенаті він увійшов до складу комітетів із зовнішньої політики та правової політики, а також активно зайнявся законодавчою діяльністю: висував поправки до законів щодо довкілля і захист прав споживачів. Він критикував Сенат за слабкість стосовно уряду США.

У січні 1975 Байден увійшов до зовнішньополітичного комітету, а в січні 1977 став членом юридичного комітету Сенату США.

Байден успішно переобирався до Сенату в 1978 і 1984, за нього віддали голоси 58 і 60 відсотків виборців Делавера відповідно. Його вважали добрим політиком і оратором та називали одним з імовірних кандидатів на посаду президента США від Демократичної партії на виборах 1984.

9 червня 1987 Байден заявив, що братиме участь у виборах президента США-1988. Але після низки скандалів 23 вересня він зняв свою кандидатуру з виборів, оголосивши про те, що його задавила “гіпертрофована тінь минулих помилок”.

31 січня 2007 Байден знову оголосив про те, що братиме участь у виборах президента США. Його шанси оцінювалися як достатньо невисокі у порівнянні з іншими кандидатами від Демократичної партії: Бараком Обамою і Гілларі Клінтон. Під час виборчої компанії він відкинув пропозицію стати державним секретарем у разі перемоги президента-демократа. А в червні 2008-го заявив про те, що не відмовиться від поста віцепрезидента, якщо йому його запропонують.

У серпні цього ж року стало відомо про те, що Барак Обама вибрав Байдена як партнера для проведення президентської компанії, передвиборчий штаб Обами підтвердив цю звістку наступного дня.

2 жовтня 2008 відбулися передвиборчі дебати між Байденом і Пейлін. Ці віцепрезидентські дебати зібрали найбільшу аудиторію телеглядачів в історії й навіть обійшли за популярністю президентські дебати між Обамою і Маккейном. За наслідками опитувань перемогу на дебатах здобув Байден.

Особисте життя

Через кілька років після загибелі першої дружини, в 1977, Байден одружився вдруге. Його обраницею стала Джилл Трейсі Джейкобс – професорка англійської мови в Технічному громадському коледжі Делавера, вона з 1993 очолює Байденське товариство з боротьби з раком грудей.

У Байдена і Трейсі є донька — Ешлі, яка працює соціальним працівником. Старший син сенатора від першого шлюбу Джозеф Байден III був генеральним прокурором штату Делавер і членом Демократичної партії. 30 травня 2015 року він помер від пухлини головного мозку. Другий син – Роберт Гантер Байден у 2006 році увійшов до ради директорів американської залізничної компанії AMTRAK.

Крім того у Байдена – п’ятеро внуків: Наомі, Фінніґан, Роберта Мабель, Наталі та Роберт Гантер.