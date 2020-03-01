Колишній віце-президент США Джо Байден здобув впевнену перемогу на первинних виборах (праймеріз) демократів, які відбулися в штаті Південна Кароліна в суботу, 29 лютого.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Так, за підсумками підрахунку 96 % голосів Байден отримав у цьому штаті підтримку 48,7 % виборців.

На другому місці – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс (20 %).

Третє місце зайняв мільярдер і філантроп Том Стейер (11,4 %), четверте – колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджич (8 %), а п’яте – сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен (7 % ).

Джо Байден у своєму Twitter вже подякував виборцям за підтримку.

“Всього кілька днів тому преса і експерти заявляли, що наша кампанія мертва. Але після сьогоднішнього вечора стає зрозуміло, що ми дуже навіть живі, і нам потрібна ваша допомога, щоб продовжити рух вперед”, – написав він.

Як зазначає агентство Associated Press, для Байдена голосування в Південній Кароліні було особливо важливим, оскільки він вважався лідером передвиборної гонки демократів до старту праймеріз, але зазнав невдачі в Айові, Нью-Гемпширі і Неваді.

У Південній Кароліні Байден заручився підтримкою афроамериканців, а також громадян старшого віку.

У вівторок, 3 березня, в первинних виборах візьмуть участь відразу 14 штатів.