Про це повідомляє видання The New York Times.
Так, за підсумками підрахунку 96 % голосів Байден отримав у цьому штаті підтримку 48,7 % виборців.
На другому місці – сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс (20 %).
Третє місце зайняв мільярдер і філантроп Том Стейер (11,4 %), четверте – колишній мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттіджич (8 %), а п’яте – сенатор від штату Массачусетс Елізабет Уоррен (7 % ).
Джо Байден у своєму Twitter вже подякував виборцям за підтримку.
“Всього кілька днів тому преса і експерти заявляли, що наша кампанія мертва. Але після сьогоднішнього вечора стає зрозуміло, що ми дуже навіть живі, і нам потрібна ваша допомога, щоб продовжити рух вперед”, – написав він.
Як зазначає агентство Associated Press, для Байдена голосування в Південній Кароліні було особливо важливим, оскільки він вважався лідером передвиборної гонки демократів до старту праймеріз, але зазнав невдачі в Айові, Нью-Гемпширі і Неваді.
У Південній Кароліні Байден заручився підтримкою афроамериканців, а також громадян старшого віку.
У вівторок, 3 березня, в первинних виборах візьмуть участь відразу 14 штатів.
- Вже у вівторок, 3 березня, в США у більшості штатів відбудуться попередні вибори (праймеріз). Берні Сандерс лідирує в Каліфорнії й Техасі.
- Раніше кандидат в президенти США Берні Сандерс впевнено переміг на кокусах Демократичної партії США в штаті Невада.