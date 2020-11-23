Про це пише видання Bloomberg.
До цього головним претендентом на цей пост вважалася Сьюзан Райс.
Блінкен, який займав пост заступника держсекретаря в період з 2015 по 2017 рік, також багато років працював на віцепрезидента в якості радника. Під час передвиборної кампанії Байдена він консультував кандидата в президенти з питань зовнішньої політики.
Блінкен закінчив Гарвард і юридичний факультет Колумбійського університету.
Слідом за адміністрацією Обами Блінкен став співзасновником WestExec Advisors, фірми, що займається політичною стратегією, разом з високопоставленим чиновником Пентагону часів Обами Мішель Флурной.
Вибір Блінкена в якості головного дипломата Америки свідчить про прагнення Байдена розмістити досвідчених людей на ключових постах в кабінеті міністрів.
Очікується, що Блінкен буде курирувати зусилля зусилля США по возз’єднанню з міжнародними угодами, такими як Паризька хартія по клімату і ядерна угода з Іраном.
“По-перше, ми повинні вибратися з стратегічного дефіциту, в який нас поставив президент Трамп. Президент Трамп допоміг Китаю в досягненні його власних ключових стратегічних цілей”, – сказав Блінкен в липневому інтерв’ю Bloomberg Television.
Очікується, що обраний президент оголосить про свої призначеннях в найближчі дні.
“Ви побачите перше з президентських призначень в кабінеті міністрів у вівторок на цьому тижні”, – сказав Рон Клейн, глава адміністрації Байдена.
Bloomberg також повідомив, що Джейк Салліван, помічник Хілларі Клінтон на виборах президента в 2016 році, є найкращим вибором Байдена на пост радника з національної безпеки. Салліван раніше був радником Байдена з питань національної безпеки при адміністрації Обами.
Основним претендентом на пост глави Пентагону є колишній заступник міністра оборони з політичних справ в першій адміністрації Обами Мішель Флорною. Вона займалася питаннями нерозповсюдження ядерної зброї ще при Біллі Клінтоні.