Обраний президент США Джо Байден визначився з кандидатом на посаду держсекретаря - ним може стати 58-річний Тоні Блінкен, який займав пост заступника держсекретаря за Барака Обами.

Про це пише видання Bloomberg.

До цього головним претендентом на цей пост вважалася Сьюзан Райс.

Блінкен, який займав пост заступника держсекретаря в період з 2015 по 2017 рік, також багато років працював на віцепрезидента в якості радника. Під час передвиборної кампанії Байдена він консультував кандидата в президенти з питань зовнішньої політики.

Блінкен закінчив Гарвард і юридичний факультет Колумбійського університету.

Слідом за адміністрацією Обами Блінкен став співзасновником WestExec Advisors, фірми, що займається політичною стратегією, разом з високопоставленим чиновником Пентагону часів Обами Мішель Флурной.

Вибір Блінкена в якості головного дипломата Америки свідчить про прагнення Байдена розмістити досвідчених людей на ключових постах в кабінеті міністрів.

Очікується, що Блінкен буде курирувати зусилля зусилля США по возз’єднанню з міжнародними угодами, такими як Паризька хартія по клімату і ядерна угода з Іраном.

“По-перше, ми повинні вибратися з стратегічного дефіциту, в який нас поставив президент Трамп. Президент Трамп допоміг Китаю в досягненні його власних ключових стратегічних цілей”, – сказав Блінкен в липневому інтерв’ю Bloomberg Television.

Очікується, що обраний президент оголосить про свої призначеннях в найближчі дні.

“Ви побачите перше з президентських призначень в кабінеті міністрів у вівторок на цьому тижні”, – сказав Рон Клейн, глава адміністрації Байдена.

Bloomberg також повідомив, що Джейк Салліван, помічник Хілларі Клінтон на виборах президента в 2016 році, є найкращим вибором Байдена на пост радника з національної безпеки. Салліван раніше був радником Байдена з питань національної безпеки при адміністрації Обами.

Основним претендентом на пост глави Пентагону є колишній заступник міністра оборони з політичних справ в першій адміністрації Обами Мішель Флорною. Вона займалася питаннями нерозповсюдження ядерної зброї ще при Біллі Клінтоні.