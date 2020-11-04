Демократ Джо Байден отримав як мінімум три з чотирьох голосів вибірників штату Мен.

Про це повідомляє агентство The Associates Press.

Байден виграв загальноштатний підрахунок голосів і посів перше місце у виборчому окрузі Конгресу, отримавши три голоси виборників. Тим часом Трамп сподівався отримати один голос виборників у 2-му виборчому окрузі. Другий виборчий округ ще не оголошено.

Чотири роки тому штат Мен розділив свої голоси виборників, віддавши три голоси демократу Хілларі Клінтон і один – Трампу, який виграв у сільській місцевості і консервативних округах штату Мен.

Це був перший випадок в історії штату, коли штат Мен розділив голоси виборників.

Мен – один з двох штатів, в яких голоси вибірників діляться. Інший – Небраска.

У гонці за 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги, у Байдена 238 голосів, а у Трампа – 213.