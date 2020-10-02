Колишній віце-президент, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден і його дружина Джилл отримали негативні результати тестів на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив його лікар Кевін О’Коннор у поширеній штабом політика заяві, інформує американський телеканал CNN.

Байден зробив тест на коронавірус разом зі своєю дружиною після того, як у президента США Дональда Трампа підтвердили COVID-19. Цього тижня між політиками відбулися перші дебати напередодні президентських виборів.

“Віце-президент Джо Байден і Джилл Байден пройшли сьогодні ПЛР-тестування на COVID-19, і коронавірус не виявлено. Я повідомляю про це як їхній лікар”, – зазначається в заяві.

Сам Байден у Twitter також повідомив, що у нього не виявили коронавірус.

“Я радий повідомити, що ми з Джилл отримали негативний результат на COVID-19. Спасибі всім за ваші повідомлення. Сподіваюся, це стане нагадуванням: носіть маску, дотримуйтесь соціальної дистанції і мийте руки”, – зазначив політик.

Раніше сьогодні Джо Байден побажав якнайшвидшого одужання Дональду Трампу.

“Джилл і я бажаємо президенту Трампу і першій леді Меланії Трамп якнайшвидшого одужання. Ми продовжимо молитися за здоров’я і безпеку президента та його сім’ї”, – написав Байден.

Згідно з даними журналістів CNN, кандидат у віце-президенти США від “демократів” Камала Харріс разом із чоловіком також здали тести на коронавірус, які виявилися негативними.