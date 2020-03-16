Джо Байден пообіцяв вибрати жінку в якості віце-президента, якщо він переможе на виборах.

Про це пише британське видання The Guardian.

“Є ряд жінок, які мають право бути президентом завтра. Я б вибрав жінку, щоб призначити моїм віце-президентом”, – сказав Байден під час перших президентських дебатів один на один з Берні Сандерсом.

Видання зазначає, що пройшло більше 35 років з тих пір, як в останній раз жінка була кандидатом в президенти від Демократичної партії. Це було в 1984 році, коли конгресмен від штату Нью-Йорк Джеральдін Ферраро проводила передвиборчу кампанію разом з сенатором з Міннесоти Уолтером Мондейлу, який програв тоді Рональду Рейгану.

Байден також повторив свою обіцянку призначити до Верховного суду афроамериканку, яка стане першою в історії країни.

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