Про це пише британське видання The Guardian.
“Є ряд жінок, які мають право бути президентом завтра. Я б вибрав жінку, щоб призначити моїм віце-президентом”, – сказав Байден під час перших президентських дебатів один на один з Берні Сандерсом.
Видання зазначає, що пройшло більше 35 років з тих пір, як в останній раз жінка була кандидатом в президенти від Демократичної партії. Це було в 1984 році, коли конгресмен від штату Нью-Йорк Джеральдін Ферраро проводила передвиборчу кампанію разом з сенатором з Міннесоти Уолтером Мондейлу, який програв тоді Рональду Рейгану.
Байден також повторив свою обіцянку призначити до Верховного суду афроамериканку, яка стане першою в історії країни.
- Колишній віце-президент США Джо Байден здобув перемогу в чотирьох з шести штатів на праймеріз Демократичної партії, які відбулися у вівторок, 10 березня.