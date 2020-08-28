Про це він заявив в ефірі телеканалу MSNBC.
До цього Трамп не раз закликав Байдена брати участь в дебатах, але той постійно ігнорував його виклики.
Тепер демократ згоден.
“Я збираюся дебатувати з ним. Я буду факт-чекером (перевіряючим факти, – ред.) На сцені під час дебатів з ним”, – сказав Байден.
Прагнення Байдена дебатувати з Трампом не підтримують в Демократичній партії.
Наприклад, раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступала проти проведення дебатів. Вона пояснила свою позицію тим, що Трамп там буде поводити себе недостойно.
Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада.
- 25 серпня під час з’їзду Республіканська партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента Дональда Трампа.
- 19 серпня під час онлайн-з’їзду Демократична партія США офіційно затвердила своїм єдиним кандидатом на виборах президента – 2020 ексвіцепрезидента Джо Байдена.
- За даними опитування, проведеного на початку травня, Джо Байден випереджав Дональда Трампа на 5%.
- Відповідно до результатів опитування, проведеного 25-28 травня, Байден збільшив відрив від Трампа в передвиборчому рейтингу до 11%.