Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден сказав, що готовий брати участь в дебатах з нинішнім президентом країни Дональдом Трампом.

Про це він заявив в ефірі телеканалу MSNBC.

До цього Трамп не раз закликав Байдена брати участь в дебатах, але той постійно ігнорував його виклики.

Тепер демократ згоден.

“Я збираюся дебатувати з ним. Я буду факт-чекером (перевіряючим факти, – ред.) На сцені під час дебатів з ним”, – сказав Байден.

Прагнення Байдена дебатувати з Трампом не підтримують в Демократичній партії.

Наприклад, раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступала проти проведення дебатів. Вона пояснила свою позицію тим, що Трамп там буде поводити себе недостойно.

Нагадаємо, вибори президента США відбудуться 3 листопада.