Про це повідомляє американське видання The Hill.
Джилл поклала букет білих квітів між свічками біля “Стіни Надії” поблизу будинку.
Фотостіна розташована у двох кварталах від Champlain Towers South. Через ризик подальшого обвалу будівлі рятувально-пошукову операцію тимчасово припинили.
Байден провів весь день у Surfside. Він провів брифінг з місцевими чиновниками, відвідав кілька сімей постраждалих та загиблих внаслідок обвалу.
Президент США заявив, що федеральний уряд візьме на себе всі витрати округу та штату на реагування на катастрофу протягом 30 днів.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу. Офіційно – 18 загиблих.