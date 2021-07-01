Президент США Джо Байден та перша леді країни Джилл приїхали до 12-поверхового будинку в передмісті Маямі (Флорида), де відбувся обвал. Вони поклали квіти на місці пам'яті жертв трагедії.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Джилл поклала букет білих квітів між свічками біля “Стіни Надії” поблизу будинку.

Фотостіна розташована у двох кварталах від Champlain Towers South. Через ризик подальшого обвалу будівлі рятувально-пошукову операцію тимчасово припинили.

Байден провів весь день у Surfside. Він провів брифінг з місцевими чиновниками, відвідав кілька сімей постраждалих та загиблих внаслідок обвалу.

Президент США заявив, що федеральний уряд візьме на себе всі витрати округу та штату на реагування на катастрофу протягом 30 днів.