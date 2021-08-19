Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден збираються отримати по третій (бустерній) дозі вакцини проти коронавірусу, щойно це буде можливо.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

До цього в Білому домі повідомили, що американці можуть робити бустерні щеплення проти коронавірусу з 20 вересня, якщо на той момент конкретні вакцини схвалять в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США.

Байден розповів журналістам, що спільно з дружиною отримав щеплення вакциною Pfizer в грудні, тож у в вересні, щойно запрацює програма, вони матимуть право на ревакцинацію.

“Ми збираємося зробити бустерні щеплення… Ми зробили вакцинацію ще в грудні, тому, я думаю, вже час (для ревакцинації, – ред.)”, – пояснив Байден.

13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом. Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити принаймні через 28 днів після другого щеплення (людям з ослабленим імунітетом). На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.