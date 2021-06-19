Президент США Джо Байден та його дружина Джилл повідомили, що сьогодні помер їх улюблений пес - 13-річна німецька вівчарка Чемп.

Про це вони написали в соцмережах.

Подружжя написало, що вівчарка була їх “постійним та улюбленим супутником протягом останніх 13 років, її обожнювала вся родина”.

“Навіть коли протягом останніх кількох місяців у Чемпа було мало сил, коли ми заходили до кімнати, він одразу ж вставав, виляючи хвостом, і ластився до нас, аби ми могли торкнутися його вух чи почухати живіт”, – сказано в повідомленні.

Байдени написали, що Чемп любив лежати біля каміна щовечора, а також — приймати сонячні ванни в саду Білого дому.

“Він був щасливий, коли бігав за м’ячем для гольфа… чи за нашими онуками… ми любимо нашого милого, доброго хлопчика і будемо сумувати”, – резюмували Байдени.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от President Joe Biden (@potus)

У Байденів є ще одна вівчарка – Мейджор. Йому три роки. Його взяли з притулку у 2018 році. Чемпа ж пара придбала у 2008 році.