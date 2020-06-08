Приводом стали твіти Роулінг з приводу статті про “створення рівноправного світу після пандемії коронавірусу для тих, у кого є менструація“.

В даній статті йдеться про небезпеки під час пандемії і “гендерні аспекти“.

Письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють“, саркастично переписавши слово “жінки“ кілька разів.

Деякі користувачі соціальної мережі почали вважати , що Роулінг проявила нетерпимість до небінарних людей ( які не вважають себе ні чоловіком , ні жінкою ) . Люди заявляли , що письменниця хоче “ зіпсувати свою спадщину “ , а також задавали їй запитання про те , невже “ жінки , у яких почалася менопауза , або ж мають гормональні проблеми , не є жінками “ .

У відповідях на її пост з’явилося безліч закликів пожертвувати гроші до фондів , які займаються допомогою таким людям .

Після цього Роулінг написала , що “ знає і любить трансгендерних людей , проте “ стирання концепту статі позбавляє багатьох можливості осмислено обговорювати їх життя “ .

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.