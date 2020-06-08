Приводом стали твіти Роулінг з приводу статті про створення рівноправного світу після пандемії коронавірусу для тих, у кого є менструація.

В даній статті йдеться про небезпеки під час пандемії і гендерні аспекти.

Письменниця пожартувала над формулюванням люди, які менструюють, саркастично переписавши слово жінки кілька разів.

Деякі користувачі соціальної мережі почали вважати, що Роулінг проявила нетерпимість до небінарних людей (які не вважають себе ні чоловіком, ні жінкою). Люди заявляли, що письменниця хоче зіпсувати свою спадщину, а також задавали їй запитання про те, невже жінки, у яких почалася менопауза, або ж мають гормональні проблеми, не є жінками.

У відповідях на її пост з’явилося безліч закликів пожертвувати гроші до фондів, які займаються допомогою таким людям.

Після цього Роулінг написала, що знає і любить трансгендерних людей, протестирання концепту статі позбавляє багатьох можливості осмислено обговорювати їх життя.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.  