Приводом стали твіти Роулінг з приводу статті про “створення рівноправного світу після пандемії коронавірусу для тих, у кого є менструація“.
В даній статті йдеться про небезпеки під час пандемії і “гендерні аспекти“.
Письменниця пожартувала над формулюванням “люди, які менструюють“, саркастично переписавши слово “жінки“ кілька разів.
Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
- 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. Протести тривають донині.
- Станом на 4 червня під час протестів у США вже було затримано понад 10 тисяч осіб.
- У Брістолі, на заході Англії, протестувальники проти расизму і дискримінації скинули з п’єдесталу і затопили в Ейвоні бронзову статую знаменитого земляка, підприємця, работорговця Едварда Колстона.
- Італійська блогерка Кьяра Феррані підтримала акцію проти расизму, які проходять по всьому світу, в пам’ять про загиблого в США Джорджа Флойда.