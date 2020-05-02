Про це повідомляє видання The Guardian.

Про своє рішення вона оголосила в суботу, 2 травня. В цей день шанувальники творчості Роулінг відзначають річницю битви за Хогвартс.

Письменниця хоче допомогти бездомним і людям, які постраждали від домашнього насильства під час епідемії коронавірусу.

Гроші будуть спрямовані двом британським благодійним організаціям, які займаються проблемами таких людей.

“Сьогодні 22-та річниця битви за Хогвартс, але буду відверта, сказавши, що сьогодні недоречно обговорювати смерті вигаданих персонажів. Занадто багато людей в реальності втрачають зараз рідних… Коли настають важкі часи, гірше за всіх завжди доводиться найбіднішим і найбільш уразливим, так що в честь битви за Хогвартс я передам на благодійність £ 1 млн”, – написала Роулінг на своїй сторінці в Twitter.

Письменниця наголосила, що бездомні і жертви домашнього насильства опинилися в особливо складній ситуації у зв’язку з епідемією захворювання.