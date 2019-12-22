Британська письменниця, найбільш відома як автор серії романів про Гаррі Поттера, очолила рейтинг найбільш оплачуваних письменників в 2019 році за версією Forbes.

Рейтинг опубліковано на сайті агентства.

Уточнюється, що в році, що минає вона отримала дохід в $92 млн. В даний час значна частина доходів автора “Гаррі Поттера” надходить не від продажу книг, а за тематичні парки, театральні постановки.

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Друге місце в списку зайняв переможець 2018 року, Джеймс Паттерсон з доходом в $70 млн. У 2018 року книжка “Президент пропав”, яку Паттерсон написав в співавторстві з Біллом Клінтоном, стала бестселером художньої літератури для дорослих.

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Трійку лідерів зайняла колишня перша леді США Мішель Обама з доходом приблизно в $36 млн. Її мемуари “Becoming. Моя історія” були продані тиражем понад 10 млн екземплярів в різних форматах і так само стали бестселером 2018 року.

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Джефф Кінні, автор популярної серії дитячих книг “Щоденник слабака”, займає четверте місце з доходом $20 млн, продавши 3,6 млн примірників.

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Стівен Кінг опустився з третього на п’яте місце з доходом в $17 млн, що на $10 млн менше, ніж в минулому році.

Фото: EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Всі показники доходів наведені за період з 1 червня 2018 року до 1 червня 2019 року. Суми вказані до вирахування податків, а також без урахування винагород агентів, менеджерів та юристів.