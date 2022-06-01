Суд присяжних визнав Ембер Герд і Джонні Деппа відповідальними за наклеп у позовах один проти одного. Присяжні дійшли висновку, що акторка "діяла зі злим наміром" і звела наклеп на колишнього чоловіка у статті Washington Post від 2018 року. Герд присудили компенсацію в розмірі 2 млн доларів — присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину, але через свого адвоката і лише по одному з трьох пунктів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN

Депп подав до суду на свою колишню дружину за наклеп у 2018 році у матеріалі для газети The Washington Post, в якому вона описала себе як “публічну особу, що терпить домашнє насильство”. Хоча Депп не був названий у статті, він стверджував, що це коштувало йому прибуткових акторських ролей. Водночас Герд подала зустрічний позов на свого колишнього чоловіка за наклеп через заяви адвоката актора про зловживання.

Зваживши претензії, журі встановило, що колишнє подружжя звело наклепи один на одного.

Журі присудило Деппу 15 мільйонів доларів компенсації збитків. Герд має отримати відшкодування збитків у розмірі 2 мільйони доларів.

У CNN зазначили, що голівудський актор вимагав відшкодування у 50 мільйонів доларів, а Герд — 100 мільйонів доларів. Натомість штрафні відшкодування у штаті Вірджинія обмежені 350 000 доларів, тому суддя зменшив розмір відшкодування до цієї суми.

Під час оголошення вироку Герд не зводила очей на суддю, Деппа у залі не було.

Пізніше акторка заявила, що її “серце розбите”.

“Розчарування, яке я відчуваю сьогодні, неможливо передати словами, мені розбили серце. Гори доказів не вистачило, щоб протистояти непропорційній владі та впливу мого колишнього чоловіка. Я ще більше розчарована тим, що цей вирок означає для інших жінок. Це невдача. Вона повертає час назад до того часу, коли жінка, яка виступила, могла бути публічно присоромлена і принижена. Це відкидає ідею про те, що насильство проти жінок потрібно сприймати серйозно”, – зазначила Герд.

За її словами, вирок суду означає не лише програну справу, але насамперед — втрачене право “як американець – говорити вільно та відкрито”.

Водночас Депп зізнався, що через шість років “журі повернуло йому життя”. Він зазначив, що з самого початку метою порушення цієї справи було розкриття правди, незалежно від результату.

Своєю чергою, адвокатеса Деппа Камілла Васкес подякувала присяжним і наголосила, що вердикт підтверджує, що “претензії проти актора є наклепницькими та не підкріплені жодними доказами”.

Довідка. Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманні фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, але незабаром розлучилися. У травні 2016 Ембер Герд подала на розлучення. Через кілька днів стало відомо, що Деппу заборонено наближатися до акторки на відстань менш як 30 метрів.

Позов Джонні Деппа, поданий у 2019 році, ґрунтується на статті Герд 2018 року для The Washington Post, яка вийшла під заголовком: “Я виступила проти сексуального насилля — і зіштовхнулася з гнівом нашої культури. Це має змінитися”. У тексті не згадується ім’я Деппа, але Герд написала, що за два роки до публікації статті вона стала “публічною особою, яка відчула що таке домашнє насилля”, нагадує видання Vogue.

У 2016 році акторці було надано тимчасовий заборонний запобіжний захід. Вона з’явилася в суді в Каліфорнії із синцями на обличчі нібито через те, що Депп кинув в неї телефоном. У заяві Герд також зазначила, що Депп ображав її словесно та фізично впродовж усіх їхніх стосунків.

У позові Деппа стверджується, що звинувачення Герд були “спродукованою брехнею”, яка коштувала акторові його кар’єри та репутації.

Натомість 2020 року Герд подала зустрічний позов проти Деппа про наклеп. Позов акторки про наклеп стосується Деппа, але заяви, на яких вона зосереджена, надійшли від його тодішнього адвоката Адама Вальдмана, який сказав британському таблоїду The Daily Mail, що звинувачення актриси були вигадкою. У її позові стверджується, що Депп “вступив у змову” з Вальдманом, який діяв від імені актора, щоб “знищити та зганьбити міс Герд у пресі”.