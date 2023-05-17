Вперше за 12 років голлівудський актор Джонні Депп з'явився на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, щоб представити свій новий фільм "Жанна Дюбаррі". Від значної підтримки з боку шанувальників він розплакався.

Джерело: Variety.

Поява актора викликала бурхливу реакцію. Шанувальники Деппа аплодували протягом семи хвилин, вигукував його ім’я та підіймали плакати з гаслами на його честь, відзначаючи його повернення.

На тлі такої підтримки Джонні Депп не стримав емоцій, розчулився та обійняв режисера фільму.

Актор з’явився на Каннському кінофестивалі в чорному костюмі та білій сорочці. Також свій образ він доповнив каблучками, а волосся він зібрав у хвостик.

Стрічка “Жанна Дюбаррі” цього разу відкривала Каннський кінофестиваль. У центрі сюжету – молода жінка, яка прагне піднятися соціальною драбиною, використовуючи свій інтелект та привабливість. Згодом вона зустрічає короля Людовика XV, якого зіграв Джонні Депп) та стає його обраницею.