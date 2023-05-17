Джерело: Variety.
Поява актора викликала бурхливу реакцію. Шанувальники Деппа аплодували протягом семи хвилин, вигукував його ім’я та підіймали плакати з гаслами на його честь, відзначаючи його повернення.
На тлі такої підтримки Джонні Депп не стримав емоцій, розчулився та обійняв режисера фільму.
Актор з’явився на Каннському кінофестивалі в чорному костюмі та білій сорочці. Також свій образ він доповнив каблучками, а волосся він зібрав у хвостик.
Стрічка “Жанна Дюбаррі” цього разу відкривала Каннський кінофестиваль. У центрі сюжету – молода жінка, яка прагне піднятися соціальною драбиною, використовуючи свій інтелект та привабливість. Згодом вона зустрічає короля Людовика XV, якого зіграв Джонні Депп) та стає його обраницею.
- Нагадаємо, 8 липня у Лондоні відбулося перше судове засідання у справі голлівудського актора Джонні Деппа, який, як стверджує його ексдружина Ембер Херд, бив її.
- 2 листопада Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Джонні Депп програв суд щодо публікації, в якій британський таблоїд написав, що той бив свою колишню дружину актрису Ембер Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.
- На початку 2021 року стало відомо, що Джонні Депп та Ембер Герд зустрінуться у суді. Зазначалося, що колишня Деппа мала докази його подружніх зрад з відомими акторками. Зокрема, йшлося про Анджеліну Джолі, Кіру Найтлі, Маріон Котіяр та інших знаменитостей.
- Стрімінговий сервіс Netflix прибрав зі свого американського каталогу всі фільми, у зйомках яких брав участь Джонні Депп.
- 17 квітня адвокати Джоні Деппа зуміли довести, що його ексдружина Ембер Герд каже неправду, стверджуючи, що чоловік нападав на неї та трощив будинок.
- На початку червня суд присяжних визнав Ембер Герд і Джонні Деппа відповідальними за наклеп у позовах одне проти одного. Присяжні дійшли висновку, що акторка “діяла зі злим наміром” і звела наклеп на колишнього чоловіка у статті Washington Post від 2018 року. Герд присудили компенсацію в розмірі 2 млн доларів – присяжні вирішили, що актор обмовив колишню дружину, але через свого адвоката і лише за одним із трьох пунктів.
- Американська акторка Ембер Герд погодилася на врегулювання справи про наклеп проти свого колишнього чоловіка Джонні Деппа. Це трапилося через кілька місяців після того, як суд присяжних штату Вірджинія здебільшого став на бік її колишнього чоловіка, змусивши акторку сплатити штраф.