Актор Джонні Депп надав до суду докази того, що саме він був жертвою побоїв своєї дружини Ембер Херд.

Про це повідомляє Dailymail.

Джонні Депп заявив, що його дружина бреше в суді про те, що вона є жертвою домашнього насильства, тому він вирішив опублікувати деталі розмови, які свідчать про зворотне.

За інформацією журналістів, запис зроблено в 2015 році, коли Депп і Херд тільки одружилися. На ньому актори намагалися обговорити особисті проблеми, що переросло в черговий конфлікт. Депп заявив, що має йти зі свого будинку, коли його кохана “стає маніакально злою”.

“Я не збираюся битися з тобою. Ти, чорт візьми, вдарила мене минулої ночі… Я поїхав вчора ввечері, щоб не допустити більшого насильства. Вже говорив тобі про це: я до смерті боюся, що ми влаштуємо десь місце злочину… Я люблю тебе і хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Хочу бути твоїм чоловіком, хорошим чоловіком”, – говорив він.

Відзначається, що при цьому Ембер Херд визнала провину.

“Я била тебе… Не знаю, що сталося. Але ти в порядку… Прости, що не вдарила тебе по обличчю як слід. Якщо я кидала каструлями і сковорідками, то це ще нічого не означає… Боже, я іноді так злюся, що божеволію”, – говорила вона.

В той же час актриса не знала, що розмова записана.

“Ці записи, що містять визнання Ембер Херд в рукоприкладстві, ще більше викривають її містифікацію про домашнє насильство”, – розповів адвокат Джонні Деппа.