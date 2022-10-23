Про це написав політичний редактор видання The Times Стівен Свінфорд у Twitter.
“Сьогодні вранці Джонсон заявив своїм прихильникам, що він є єдиним кандидатом із демократичним мандатом. Він сказав, що хоче сформувати уряд, який охоплюватиме “далеко і широко”, — зазначив Свінфорд.
За його словами, Джонсон заявив, що через політичні питання сталася “економічна турбулентність”, і що не можна допустити, аби це повторилося. Також він зауважив, що зв’яжеться з Ріші Сунаком та Пенні Мордонт.
Свінфорд наголосив, що Борис Джонсон, схоже, “має намір іти до кінця”.
Зауважимо, що Борис Джонсон отримав достатню підтримку для нового висування на посаду. Його кандидатуру підтримали більше як сто консерваторів.
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