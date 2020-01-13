Глави Франції, Німеччини та Великобританії опублікували спільну заяву про ситуацію в Ірані, в якій закликали країну повернутися до участі в ядерній угоді.

Відповідну заяву було опубліковано в неділю, 12 січня, на сайті уряду Німеччини.

Зокрема, Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Борис Джонсон відзначили “дестабілізуючу роль Ірану в регіоні” і, в той же час, закликали Тегеран повернутися до виконання зобов’язань з ядерної угоди.

“Важливо, щоб Іран повернувся до повного виконання своїх зобов’язань за договором”, – зазначено в заяві.

Також підкреслюється, що в Парижі, Лондоні та Берліні “висловили глибоке занепокоєння діями, розпочатими Іраном з липня 2019 року”.

У заяві зазначено, крім іншого, що недавні події зробили очевидною дестабілізуючу роль Ірану в регіоні, зокрема, за допомогою дій Корпусу вартових ісламської революції і спецпідрозділу “Кудс”.

“Сьогодні наше послання зрозуміле: ми залишаємося віддані збереженню Віденської ядерної угоди; ми закликаємо Іран відкликати будь-які міри, що суперечать угоді, і повернутися до повного дотримання Віденської ядерної угоди; ми закликаємо Іран утримуватися від подальших актів насильства або поширення ядерної зброї; і ми як і раніше готові до діалогу з Іраном для підтримки стабільності в регіоні”, – резюмували лідери Великобританії, Німеччини та Франції.