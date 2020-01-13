Відповідну заяву було опубліковано в неділю, 12 січня, на сайті уряду Німеччини.
Зокрема, Еммануель Макрон, Ангела Меркель і Борис Джонсон відзначили “дестабілізуючу роль Ірану в регіоні” і, в той же час, закликали Тегеран повернутися до виконання зобов’язань з ядерної угоди.
“Важливо, щоб Іран повернувся до повного виконання своїх зобов’язань за договором”, – зазначено в заяві.
Також підкреслюється, що в Парижі, Лондоні та Берліні “висловили глибоке занепокоєння діями, розпочатими Іраном з липня 2019 року”.
У заяві зазначено, крім іншого, що недавні події зробили очевидною дестабілізуючу роль Ірану в регіоні, зокрема, за допомогою дій Корпусу вартових ісламської революції і спецпідрозділу “Кудс”.
“Сьогодні наше послання зрозуміле: ми залишаємося віддані збереженню Віденської ядерної угоди; ми закликаємо Іран відкликати будь-які міри, що суперечать угоді, і повернутися до повного дотримання Віденської ядерної угоди; ми закликаємо Іран утримуватися від подальших актів насильства або поширення ядерної зброї; і ми як і раніше готові до діалогу з Іраном для підтримки стабільності в регіоні”, – резюмували лідери Великобританії, Німеччини та Франції.
- 7 січня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що держава готова повернутися до дотримання всіх пунктів ядерної угоди 2015 року за умови зняття з держави міжнародних санкцій.
- У п’ятницю, 10 січня, міністри закордонних справ 28 держав проведуть екстрену нараду через заяви Ірану про вихід з ядерної угоди 2015 року.
- У ніч на 8 січня військові Ірану протягом 30 хвилин обстрілювали американські військові бази в Іраку, запустивши близько 22 снарядів. Операція була проведена в той же нічний час, коли американські війська завдали удару по іранському командувачу генерал-лейтенанту Касему Сулеймані в аеропорту Багдада, вбивши його.