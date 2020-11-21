Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підтвердив свою позицію щодо передачі влади в Шотландії, зазначивши, що вона може бути ефективною для збільшення робочих місць, поліпшення роботи транспорту та боротьби зі злочинністю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Однак прем’єр зазначив, що деволюція не має використовуватися як політичний інструмент для спроби повністю відокремити Шотландію від Великої Британії.

Джонсон також заявив, що спосіб, у який Шотландська національна партія займається передачею влади, став катастрофою. За його словами, дії політиків призвели до “падіння стандартів освіти, низького рівня довіри до бізнесу та найнижчого рівня задоволеності державними послугами”.

“Головне в тому, щоб мати політику, яка показує, як передача повноважень може спрацювати на користь Шотландії”, – сказав Джонсон.

Раніше прем’єр-міністр потрапив під шквал критики прихильників незалежності Шотландії та власної партії за позицію щодо передачі повноважень від Лондона Единбургу. Суперечка настала на тлі підготовки до парламентських виборів у Шотландії наступного року, на яких, за даними соціологів, переможе урядова партія.

Прем’єр-міністр Великої Британії заявив, що прагне до “партнерства, спільної стабільності та процвітання”. Також він зазначив, що політична увага повинна зосереджуватися на боротьбі з пандемією Covid-19, а не на розбраті.