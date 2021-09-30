Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон наголосив, що нинішні зміни клімату — не що інше, як "розплата за помилки" старшого покоління, яке поводилося "нерозумно".

Про це він сказав кліматичним активістам на саміті в Мілані, повідомляє ВВС.

У Мілані відбулася зустріч активістів, які борються зі змінами клімату. Протягом кількох днів близько 400 осіб розробляли пропозиції стосовно боротьби зі змінами клімату.

Зокрема, вони заслухали доповідь екоактивістки Грети Тунберг. Вона критикувала політиків через бездіяльність та говорила, що вони “знищують мрії молодого покоління”. Також активістка висміяла їх обіцянки стосовно боротьби зі змінами клімату, сказавши: “Бла, бла, бла”.

Джонсона підтримав голова італійського уряду Маріо Драгі. Він зазначив, що політиків потрібно “примусити діяти”, аби у всьому світі запровадити термінові заходи щодо обмеження масштабів глобального потепління.

“Молодь у всьому світі мусить платити за помилки старшого покоління… Сотні мільйонів з вас (молоді) знають про підвищення рівня води в морі, неврожай, лісові пожежі, жорсткі повені та шторми… Ваше майбутнє крадуть на ваших очах”, – зауважив очільник уряду Великої Британії.

Джонсон вкотре нагадав про ініціативу щодо поступової відмови від вугілля, відмови від бензинових та дизельних автомобілів, висадки “трильйонів дерев”. Також він нагадав про те, що обіцянка щодо фінансування ініціатив зі змін клімату залишилася на папері, адже країни, які розвиваються, грошей так і не отримали.