Про це повідомляє CNN.
Він зазначив, що “вчені Оксфорда працюють над вакциною і начебто є якісь результати, але це не точно”.
Джонсон зазначив, що вчені 18 років безуспішно намагаються створити вакцину від атипової пневмонії, тому з цього слід зробити висновки.
Головний науковий радник Великобританії Патрік Валланс підтримав Джонсона, заявивши:
“Ви ніколи не можете гарантувати вакцину – це дуже складно”.
Він додав, що вчені вже мають успіхи і прогрес у створенні вакцини. Деякі зразки вакцин вже знаходяться в клініках, але це все одно не гарантує прогрес.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.