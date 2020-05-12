Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що сподівається на те, що їх вченим вдасться розробити вакцину від коронавірусу, але гарантувати цього не може.

Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що “вчені Оксфорда працюють над вакциною і начебто є якісь результати, але це не точно”.

Джонсон зазначив, що вчені 18 років безуспішно намагаються створити вакцину від атипової пневмонії, тому з цього слід зробити висновки.

Головний науковий радник Великобританії Патрік Валланс підтримав Джонсона, заявивши:

“Ви ніколи не можете гарантувати вакцину – це дуже складно”.

Він додав, що вчені вже мають успіхи і прогрес у створенні вакцини. Деякі зразки вакцин вже знаходяться в клініках, але це все одно не гарантує прогрес.