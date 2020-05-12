Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що “вчені Оксфорда працюють над вакциною і начебто є якісь результати, але це не точно”.

Джонсон зазначив, що вчені 18 років безуспішно намагаються створити вакцину від атипової пневмонії, тому з цього слід зробити висновки.

Головний науковий радник Великобританії Патрік Валланс підтримав Джонсона, заявивши:

“Ви ніколи не можете гарантувати вакцину – це дуже складно”.

Він додав, що вчені вже мають успіхи і прогрес у створенні вакцини. Деякі зразки вакцин вже знаходяться в клініках, але це все одно не гарантує прогрес.