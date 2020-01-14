Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон надіслав першому міністру Шотландії листа з відмовою в референдумі про незалежність.

Про це прем’єр написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Джонсона, лист було надіслано міністру Ніколі Стерджен 14 січня.

“Народ Шотландії переконливо проголосував за збереження єдиного Об’єднаного Королівства, і уряди Великобританії та Шотландії зобов’язалися поважати результати. Зробімо 2020 рік роком зростання та спроможностей для всієї Великобританії”, – пише прем’єр.

Крім того, Джонсон заявив, що референдум лише продовжить політичну стагнацію Шотландії.