Про це прем’єр написав на своїй сторінці в Twitter.
За словами Джонсона, лист було надіслано міністру Ніколі Стерджен 14 січня.
“Народ Шотландії переконливо проголосував за збереження єдиного Об’єднаного Королівства, і уряди Великобританії та Шотландії зобов’язалися поважати результати. Зробімо 2020 рік роком зростання та спроможностей для всієї Великобританії”, – пише прем’єр.
Крім того, Джонсон заявив, що референдум лише продовжить політичну стагнацію Шотландії.
- Раніше перший міністр Шотландії Нікола Стерджен заявила, що британський уряд Бориса Джонсона не може утримувати їх у складі Сполученого Королівства проти їх волі.